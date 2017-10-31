تفاصيل حركة موانئ البحر الأحمر

نادية صابرقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع. كما يشهد ميناء سفاجا وصول و سفر 1096 راكبا و تداول 418 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال ثلاث سفن و هى أم

نادية صابر

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يشهد ميناء سفاجا وصول و سفر 1096 راكبا و تداول 418 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال ثلاث سفن و هى أمانة، الحرية، النوى اكسبريس وعلى متنهم 245 راكبا و 60 شاحنة و 6 سيارة بينما تغادر السفينتين عمان ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 205 راكب و 84 شاحنة بضائع و 22 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين عمان و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 269 راكبا و 137 شاحنة و 8 سيارة و غادرت ثلاث سفن و هى: أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس و على متنهم 377 راكبا و 137 شاحنة بضائع و 32 سيارة .

و فى نفس السياق ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 796 راكب بميناء نويبع و تداول 91 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا و على متنها 404 راكب و 14 براد و 20 تريلا .

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين أيلة و بريدج و على متنهم 245 راكبا و 9 براد و 8 تريلا و 2 سيارة و غادرت السفينة سينا و على متنها 147 راكب و 28 براد و 12 تريلا و 2 سيارة .