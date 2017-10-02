تفاصيل حركة موانئ البحر الأحمر اليوم

نادية صابر:قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 346 راكبا و118 شاحنة و6 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية، النوى اكسبريس وعلى متنهم 592 راكبا و120 شاحنة و35 سيارة.فيما شهد الميناء بالأمس

نادية صابر:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 346 راكبا و118 شاحنة و6 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية، النوى اكسبريس وعلى متنهم 592 راكبا و120 شاحنة و35 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 189 راكبا و4 شاحنة بضائع و5 شاحنة عفش و38 سيارة ومغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1579 راكبا و144 شاحنة و92 سيارة.

ويستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها214 راكبا و15 برادا و22 تريلا، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين سينا وبابل وعلى متنهم 316 راكبا و7 براد و16 تريلا و5 سيارة وغادرت السفينتين سينا وبابل وعلى متنهم 725 راكبا و36 برادا و45 تريلا و8 سيارة.