تفاصيل حركة ملاحة البحر الأحمر خلال 24 ساعة

نادية صابرقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينةYIAHI و على متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من البرازيل و السفينتين عمان و الحرية و على متنهم 142 راكبا و62 شاحنة بضائع و 2 شاحنة عفش ركاب و 10 سيارة. كما تغادر ثلاث سفن و

نادية صابر

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينةYIAHI و على متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من البرازيل و السفينتين عمان و الحرية و على متنهم 142 راكبا و62 شاحنة بضائع و 2 شاحنة عفش ركاب و 10 سيارة.

كما تغادر ثلاث سفن و هى أمانة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 352 راكبا، و196 شاحنة بضائع و 17 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى أمانة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 312 راكبا و 123 شاحنة بضائع، و16 سيارة، فيما غادرت السفينتان عمان و الحرية وعلى متنهم 152 راكبا، و103 شاحنة و 15 سيارة.

على جانب آخر ، شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة لابسبس و على متنها 45 راكب من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ البحرى.

وفي السياق ذاته، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 818 راكبا بميناء نويبع وتداول 48 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين سينا وأيلة وعلى متنهم 360 راكبا، و3 براد، و2 تريلا، وسيارة، و2 باص جيت.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا، وعلى متنها 271 راكبا، و7 براد و4 تريلا و25 سيارة منهم 20 سيارة تصدير، وغادرت السفينتان سينا وأيلة، وعلى متنهم 187 راكبا و 11 براد و 21 تريلا و3 سيارة.