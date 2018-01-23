تفاصيل حركة الموانئ 23 يناير

محمود محسنشهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1550 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 481 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1550 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 481 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا



صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 389 راكبا و 98 شاحنة بضائع و14 شاحنة عفش ركاب و11 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين الرياض وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 319 راكبًا و115 شاحنة بضائع و7 شاحنات عفش ركاب و3 سيارات، بينما غادرت ثلاث سفن وهى امانة وبوسيدون اكسبريس والنوى اكسبريس، وعلى متنها 415 راكبًا و 173 شاحنة و14 سيارة.

ميناء نويبع



وفي نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 427 راكبًا وتداول 74 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 198 راكبًا و3 برادات و10 تريلات وسيارتان.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهما 157 راكبا و 16 برادا و 8 تريلات، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 72 راكبا و26 برادا و11 تريلا وسيارة.

ميناء شرم الشيخ



وأعلن يوسف أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، نظرًا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 22 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 3 و4 أمتار، والضغط بلغ 1012 درجة، موضحا أن حالة البحر مضطربة جدا، حيث تم ايقاف كل الانشطة البحرية، وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

ومن جهته أصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر تعليمات صارمة بمنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

ميناء دمياط



وفي نفس السياق استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء في السادسة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2472، وفي الواحدة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2459، بحمولة إجمالية 2623 طن قمح، في حين غادر 102 سيارة نقل محملة بـ 4538 طن قمح.

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62247 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77947 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 طن يوريا و 1410 أطنان فوسفات و 1700 طن رمل و11780 طن ملح و500 طن حديد بليت.

ميناء الإسكندرية



وعلى صعيد متصل قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء إن إدارة الحركة بالميناء قررت استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لاستمرار الطقس السيئ الذي لا يسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات والسفن.

وأكد الغندور انتظام عمليات الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات من وإلى الميناء، حيث يجري شحن وتفريغ 43 سفينة متراكية على الأرصفة بميناءي الاسكندريه والدخيلة، بالإضافة إلى دخول وخروج 10500 شاحنة عامة، علاوة على خروج قطار محمل بـ 1500 طن قمح.

ومن جانبه شدد اللواء بحري خالد سليمان القائم بأعمال نائب رئيس هيئة الميناء على مركز العمليات وادارتي الخدمات البحرية وحركة السفن بتوخي الحذر ورفع درجة الاستعداد القصوى لتلقي أي إشارات استغاثة علي مدار الساعة .