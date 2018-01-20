تفاصيل حركة الموانئ 20 يناير

محمود محسنشهدت، اليوم، الموانئ المصرية نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2032 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 569 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات.وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الج

محمود محسن



شهدت، اليوم، الموانئ المصرية نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2032 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 569 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا



صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن، وهي أمانة والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 479 راكبًا و183 شاحنة بضائع و13 شاحنة عفش ركاب و21 سيارة.

بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينة الرياض وعلى متنها 218 راكبًا و7 شاحنات بضائع و7 شاحنات عفش ركاب و27 سيارة، بينما غادرت أربع سفن وهى أمانة والحرية 2 والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 582 راكبًا و 264 شاحنة و18 سيارة.

ميناء نويبع



ولفت يوسف إلى أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 753 راكبًا وتداول 95 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 187 راكبا و 10 برادات و 10 تريلات وسيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وعلى متنها 301 راكب و18 برادا و 25 تريلا وسيارة وباصان جيت، فيما غادرت السفينتان سينا وايلة، وعلى متنهما 265 راكبا و10 برادات و22 تريلا وسيارتان.

ميناء دمياط



وفي نفس السياق قررت إدارة الحركة في هيئة ميناء دمياط في التاسعة مساء أمس إعادة فتح البوغاز، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية وانخفاض الأمواج إلى مترين وانخفاض سرعة الريح إلى 20 عقدة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه: إن معدلات العمل عادت إلى طبيعتها المعتادة، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات، فيما غادرت سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأضاف المركز أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء صباح اليوم بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 3 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2598 طن قمح، في حين غادر 79 سيارة نقل محملة بـ 3874 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 74482 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 87644 طنا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أنه غادر الميناء في الثانية مساء أمس الجمعة قطار حاويات بعد أن فرغ حمولة 21 حاوية ثلاجة 40 قدم قادمة من العين السخنة.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 216 طن يوريا و 3050 طن أسمنت و 7200 طن ملح و 1157 طن فوسفات.

ميناء الإسكندرية



وعلى صعيد متصل قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت صباح اليوم السبت فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.

وأوضح الغندور أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأت في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 11 سفينة، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 40 نتيجة إغلاق البوغاز.

ومن جانبه شدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية على الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

الجدير بالذكر أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثانية من مساء أمس الأول الخميس غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج علاوة على ارتفاع سرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية، حيث قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.