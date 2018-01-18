تفاصيل حركة الموانئ 18 يناير

محمود محسنشهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1895 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 460 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بسبب سوء الأحوال

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1895 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 460 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا



صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا استقبلت ثلاث سفن، وهى أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس، وعلى متنها 388 راكبًا و119 شاحنة بضائع و8 شاحنات عفش ركاب و 14 سيارة، بينما غادرت السفينة الرياض وعلى متنها 276 راكبًا و7 شاحنات و26 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 152 راكبا و 103 شواحن و16 سيارة، وغادرت ثلاث سفن وهى أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس، وعلى متنها 407 ركاب و172 شاحنة و16 سيارة.

ميناء نويبع



وفي سياق متصل، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 672 راكبًا وتداول 51 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين برنسيسة وبريدج، وعلى متنهما 216 راكبًا و6 برادات و25 سيارة، بينما تغادر السفينتان آيلة وبريدج، وعلى متنهما 28 راكبًا و15 برادًا و8 تريلات.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين برنسيسة وبريدج، وعلى متنهما 242 راكبًا و11 برادًا وأتوبيسي جيت، فيما غادرت السفينتان آيلة وبريدج، وعلى متنهما 186 راكبًا و11 براد وأتوبيسي جيت وسيارة.

ميناء دمياط



ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في التاسعة والنصف، مساء أمس الأربعاء، القطار رقم 2463، وفي السادسة صباح اليوم الخميس القطار رقم 2435، بحموله اجمالية 2575 طن قمح، في حين غادر 149 سيارة نقل محملة 6829 طن قمح.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 79961 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93278 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أنه غادر الميناء في الثالثة مساء أمس قطار حاويات، بعد أن قام بتفريغ حمولة 20 حاوية ثلاجة 40 قدمًا قادمة من العين السخنة.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 طن يوريا و3200 طن أسمنت وإعادة تصدير 1100 طن كسب فول صويا.

ميناء الإسكندرية



وعلى نفس الصعيد، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثانية من مساء اليوم، الخميس، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج، علاوة على ارتفاع سرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.

ولفت الغندور إلى أن قرار غلق البوغاز اتخذ للحفاظ على سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.

