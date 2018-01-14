تفاصيل حركة الموانئ 14 يناير 2018

محمود محسنشهدت، اليوم، الأحد، الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، فوصل وغادر 1253 راكبا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 393 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بسبب سوء ال

محمود محسن



شهدت، اليوم، الأحد، الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، فوصل وغادر 1253 راكبا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 393 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا



صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 130 راكبا و 105 شواحن بضائع و11 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال أربع سفن وهى أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 482 راكبا و 197 شاحنة بضائع و13 شاحنة عفش ركاب و20 سيارة.

ميناء نويبع



وأوضح يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 641 راكبا وتداول 78 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهما 206 ركاب و 16 برادا وتريلتان وسيارة وباصان جيت.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهما 328 راكبا و 15 برادا وتريلا وسيارتان، فيما غادرت السفينتان ايلة وبريدج، وعلى متنهما 107 ركاب و 23 برادا و21 تريلا وسيارة.

ميناء دمياط



وفي نفس السياق استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء في التاسعة والنصف مساء أمس السبت القطار رقم 2481 محمل بحمولة 1308 أطنان قمح، في حين غادر 121 سيارة نقل محملة 611 طن قمح.

وأضاف أن حركة الصادر من الميناء شملت 4330 طن يوريا و 5000 طن فوسفات و 35700 طن ملح و 1400 طن رمل و 270 طن دخان.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 74922 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104475 طنا.

ميناء الإسكندرية



وعلى صعيد متصل، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت في السادسة من صباح اليوم الأحد غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج، إضافة إلى ارتفاع سرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.

وأشار الغندور إلى أن قرار غلق البوغاز اتخذ للحفاظ علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.