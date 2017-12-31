تفاصيل حركة الموانئ لآخر يوم في 2017

محمود محسن:شهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2062 راكب بموانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى تداول 531 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية، صباح اليوم، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

محمود محسن:

شهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2062 راكب بموانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى تداول 531 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية، صباح اليوم، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين الرياض والحرية، وعلى متنهما 229 راكبا و79 شاحنة بضائع و22 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى امانة والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 640 راكب و205 شاحنات بضائع، و16 شاحنة عفش ركاب و19 سيارة، بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 82 راكبا و82 شاحنة.



ميناء نويبع

وفي سياق متصل، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1111 راكبا وتداول 149 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهم 335 راكبا و 18 برادا و8 تريلات وسيارة وباصان جيت.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 545 راكب و 15 براد و 26 تريلا، فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وعلى متنهم 231 راكب و 55 براد و 27 تريلا وسيارة.

ميناء شرم الشيخ

وعلى صعيد متصل أعلن يوسف أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح يوسف أن شدة الرياح تراوحت بين 23-29 عقدة شمالية غربية، علاوة على ارتفاع الاموج ما بين 2-3 امتار، والضغط بلغ 1016 درجة، وحالة البحر مضطربة جدا، لافتا إلى أن تم ايقاف كافة الانشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

ومن جهته، أصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديرى الموانى باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

ميناء دمياط

ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة ، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في التاسعة مساء أمس السبت القطار رقم 2467، وفي الواحدة صباح اليوم الأحد القطار رقم 2461، بحمولة إجمالية 2489 طن قمح، في حين غادر 129 سيارة نقل بحمولة 6503 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 61071 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54222 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 11400 طن يوريا و 6400 طن ملح و 2500 طن فوسفات.

ميناء الإسكندرية

وفي نفس السياق، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثامنه والنصف من صباح اليوم الأحد غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأشار الغندور أن قرار الغلق جاء بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج، وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية، مضيفا أن قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ علي سلامة الأرواح، والسفن والأرصفة والبضائع.

ومن جانبه، أكد اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء علي استمرار عمليات الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات من والي الميناء بشكل منتظم رغم غلق البوغاز.