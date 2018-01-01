تفاصيل حركة الموانئ في أول أيام 2018

محمود محسنشهدت الموانئ في أول أيام العام الجديد نشاطا في حركة السفن والشاحناتووصل وغادر 1547 راكبا بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 400 شاحنة، من بينهم شحنة بوتجاز تزن 5 آلاف طن. فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قررت اليوم إدارة ال

محمود محسن

شهدت الموانئ في أول أيام العام الجديد نشاطا في حركة السفن والشاحنات

ووصل وغادر 1547 راكبا بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 400 شاحنة، من بينهم شحنة بوتجاز تزن 5 آلاف طن.

فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت اليوم إدارة الحركة بميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية.

وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



موانئ السويس



صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.



ميناء سفاجا



وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 38 شاحنة.

بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 385 راكبا، و198 شاحنة بضائع و 11 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس مغادرة السفينتين الرياض والحرية، وعلى متنهم 229 راكبا و 79 شاحنة بضائع و 22 سيارة.



ميناء نويبع



وفي سياق متصل يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 933 راكبا وتداول 85 شاحنة.

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 282 راكب و 19 براد و 3 تريلات وسيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهم 335 راكب و 18 براد و 8 تريلات وسيارة وباصان جيت، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 316 راكب و 17 براد و 20 تريلا و 4 باصات جيت و 7 طرود ملابس.



ميناء شرم الشيخ



وأعلن يوسف أنه تم إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

ولفت يوسف إلى أن مركز عمليات الهيئة الرئيسى يتابع بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانى التابعة والهيئة العامة للارصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

يذكر أن تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى أمس فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا لسوء الاحوال الجوية، حيث تراوحت شدة الرياح بين 23-29 عقدة شمالية غربية، علاوة على ارتفاع الاموج ما بين 2-3 أمتار، والضغط بلغ 1016 درجة، وحالة البحر كانت مضطربة جدا.



ميناء دمياط



بالرغم من سوء الأحوال الجوية المصاحبه لنوة عيد الميلاد التى تمر بها البلاد حاليا إلا أن ميناء دمياط مازال يعمل بصورة طبيعية وبنفس معدلاته، حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة .

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السابعه مساء أمس الأحد القطار رقم 2461، وفي الحادية عشر مساء أمس القطار رقم 2472، بحمولة إجمالية 2529 طن قمح، في حين غادر 151 سيارة نقل بحمولة 7808 طن قمح .

وأشار المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 54417 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48841 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 9564 طن يوريا و 10518 طن ملح و 500 طن فوسفات و 698 طن نترات أمونيا .



ميناء الإسكندرية



ومن جهة أخرى أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية على انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات والقطارات، بينما قررت إدارة حركة السفن بالميناء اليوم الاثنين استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأشار الغندور إلى أن قرار الغلق جاء بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.. وأضاف أن عدد سفن المخطاف الخارجي بلغ 37 سفينة .

ومن جهته كلف اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية وحركة السفن، برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر، وتلقي اشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها علي مدار الساعة، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات .

الجدير بالذكر أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثامنه والنصف من صباح أمس الأحد غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، لسوء الأحوال الجوية، حيث قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.