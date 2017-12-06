تفاصيل حركة الموانئ اليوم 6-12-2017

محمود محسنشهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2042 راكبا بموانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى تداول 470 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة.وفي غضون ذلك قرر المسئولون بميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأح

محمود محسن

شهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2042 راكبا بموانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى تداول 470 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وفي غضون ذلك قرر المسئولون بميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 235 راكبا و125 شاحنة بضائع و4 شاحنات عفش ركاب و12 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة SEA BOWER وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى، وثلاث سفن أخرى وهى أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس، وعلى متنهم 354 راكبا، و130 شاحنة بضائع، و8 شاحنات عفش ركاب، و14 سيارة، فيما غادرت السفينتان عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 235 راكبا و126 شاحنة و15 سيارة.

ميناء نويبع

ولفت يوسف إلى أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 1218 راكبا وتداول 77 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة ايلة وعلى متنها 485 راكبا وسيارتين وباصين جيت.

وشهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وعلى متنهم 502 راكب و 16 براد و 6 تريلات و 3 سيارات، بينما غادرت ثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وعلى متنهم 231 راكب و 38 براد و 17 تريلا و 3 سيارات.

ميناء دمياط

وفي سياق متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في السادسة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2435، وفي السادسة صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2481، بحمولة إجمالية 2603 طن قمح، في حين غادر 130 سيارة بحمولة 6164 طن قمح .

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 144547 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29407 طنا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن الميناء استقبل في التاسعة مساء أمس القطار رقم 2442 بعدد 22 عربة في إنتظار تحميله بخام السكر.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 8200 طن يوريا، و 6000 طن فوسفات، و 1200 طن مولاس، و 10000 طن ملح.

ميناء الإسكندرية

وعلى صعيد متصل قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن إدارة حركة السفن بالميناء قررت اليوم الأربعاء استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج، وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية، مؤكدا على انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات والقطارات.

وأضاف الغندور أن قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.

يذكر أن إدارة الحركة قررت في الرابعة من عصر أمس الثلاثاء غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لنفس الأسباب سالفة الذكر.

ومن جهته، طالب اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء مركز عمليات الميناء وادارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغانة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.