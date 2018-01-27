تفاصيل حركة الموانئ اليوم 27 يناير

محمود محسنشهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1398 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 421 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأح

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1398 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 421 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الرياض وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 215 راكبًا و 71 شاحنة بضائع و6 شاحنات عفش ركاب و10 سيارات.

بينما شهد الميناء أمس مغادرة أربع سفن وهى امانة والحرية 2 والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 509 ركاب و 254 شاحنة بضائع و9 سيارات.

ميناء نويبع



وأشار يوسف إلى أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 674 راكبًا وتداول 90 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 176 راكبًا و6 برادات و6 تريلات وسيارتان.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهي سينا وايلة وبريدج، وعلى متنها 240 راكبًا و 12 برادًا و15 تريلا و3 سيارات، فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وعلى متنها 258 راكبًا و32 برادًا و19 تريلا و3 سيارات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الخامسة مساء أمس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

ومن جانبه شدد اللواء مهندس هشام ابو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

ميناء دمياط



وفي نفس السياق استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، إضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء 88 سيارة نقل محملة بـ 4127 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 55586 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71303 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2300 طن مولاس و73 طن نترات أمونيوم.

ميناء الإسكندرية



ومن جهة أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت اليوم السبت فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.

ولفت الغندور إلى أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأتا في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 15 سفينة، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 42 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز الأيام الماضية.

ومن جهته شدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية علي الجهات المختصة توخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

الجدير بالذكر أن ادارة الحركة بميناء الاسكندرية قررت صباح أمس الأول الخميس غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لسوء الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن.