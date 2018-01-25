تفاصيل حركة الموانئ اليوم 25 يناير

محمود محسنشهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1726 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 437 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأح

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1726 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 437 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



إجراءات أمنية مشددة بموانئ البحر الأحمر





صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ التابعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء بالتزامن مع احتفالات ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة، حيث تم تكثيف التواجد الأمنى للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأمينى والتواصل معهم فيما يخص التفتيش والتدقيق لكل المنافذ بالموانئ ومتابعة كل من يرتاد الميناء.

كما يتم المرور على جميع الأرصفة والساحات بالميناء والإبلاغ عند الاشتباه فى أي جسم غريب لشرطة الميناء ومركز العمليات بالهيئة الذي يقوم بمتابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ.

كما يتواجد بعض العاملين بجميع منشآت الهيئة على مدار اليوم عن طريق عمل نوبتجيات للتحقق من الشخصيات المترددة على منشآت الهيئة وأحكام السيطرة ومتابعة تحركاتهم داخل المنشآت وتفتيش الحقائب والطرود بصحبة المترددين (عاملين – زائرين).

ومن جانبه، لفت اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إلى ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية جميع معدات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتوفير جميع اللواحات الإرشادية والتحذيرية فى أماكنها المختصة ومراجعة سلامة وصلاحية المصادر البديلة للطاقة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.

وشدد أبو سنة على مراجعة منافذ الهروب والتأكد من صلاحيتها وعدم السماح بدخول أى سيارة غير مصرح بها بالدخول أو الاقتراب من أى منشأة بالهيئة، والقيام بالكشف والتفتيش على أى سيارة يتم الشك بها.



ميناء سفاجا





وأشار يوسف إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن وهي أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 355 راكبًا و 133 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و22 سيارة، بينما تغادر السفينة الرياض وعلى متنها 211 راكبًا و8 شاحنات و23 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس مغادرة ثلاث سفن، وهى امانة والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 425 راكبًا و 198 شاحنة بضائع و20 سيارة.



ميناء نويبع





واعلن يوسف أنه تم اغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة مساء اليوم، نظرًا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 18- 20 عقدة شمالية غربية، والضغط بلغ 1009 ملل بار، وارتفاع الامواج ما بين 2 و3 أمتار، وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانئ باتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

الجدير بالذكر أن الميناء شهد أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 224 راكبا و 24 برادا و 14 تريلا و25 سيارة وباصان جيت، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 319 راكبا و 20 برادا و 20 تريلا وسيارة وباصان جيت.



ميناء شرم الشيخ





أعلن يوسف أنه تم اغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، نظرًا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 20 عقدة غربية وارتفاع الاموج ما بين 2-3 امتار، والضغط بلغ 1015 درجة وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف كل الانشطة البحرية، وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة بمنع الانشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.



ميناء دمياط





ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى 10 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطاران بحمولة بلغت 2608 أطنان قمح، في حين غادر 147 سيارة نقل محملة بـ 7522 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 59094 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72559 طنا.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5350 طن يوريا و2297 طن فوسفات و 267 طن نترات أمونيوم و 3000 طن حديد بليت.



ميناء الإسكندرية





وفي نفس السياق قررت إدارة الحركة بميناء الاسكندرية صباح، اليوم الخميس، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لسوء الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن.

