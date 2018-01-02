تفاصيل حركة الموانئ اليوم 2 يناير

محمود محسن





شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم، وصول وسفر 755 راكبًا، علاوة على تداول 82 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة.





وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية اليوم فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.





ميناء نويبع





قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر إن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 755 راكبًا وتداول 82 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وآيلة، وعلى متنهما 381 راكبًا و12 برادًا و4 تريللات وسيارة.





بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينة سينا وعلى متنها 282 راكبًا و19 برادًا و3 تريللات وسيارة، فيما غادرت السفينتان سينا وآيلة، وعلى متنهما 92 راكبًا و25 برادًا و19 تريللا وسيارة.





ميناء سفاجا





ولفت يوسف إلى أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة الرياض، وعلى متنها 207 ركاب و 7 شاحنات بضائع و3 شاحنات عفش ركاب و32 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى بعد توقف الحركة الملاحية بين الميناءين منذ ظهر أمس.





وأعلن يوسف عن استئناف الحركة الملاحية على الخط الملاحى “سفاجا / ضبا” بعد إعادة فتح ميناء ضبا السعودى فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم عقب تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.





جدير بالذكر أن الحركة الملاحية على الخط الملاحى “سفاجا / ضبا” توقفت، نظرًا لاغلاق ميناء ضبا السعودى لسوء الأحوال الجوية منذ أمس، وذلك حفاظًا على سلامة وانتظام الحركة الملاحية.





ميناء دمياط





استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





ولفت المركز إلى أن القطار رقم 2460 غادر الميناء في الواحدة صباح اليوم الثلاثاء، وفي الرابعة القطار رقم 2471 بحمولة إجمالية 2546 طن قمح، في حين غادر 116 سيارة نقل بحمولة 6262 طن قمح.





وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 60591 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 47782 طنا.





جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 650 طن يوريا و 13700 طن ملح و2400 طن فوسفات.





ميناء الإسكندرية





وعلى صعيد متصل قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت في السادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.





وأشار الغندور إلى أنه بدأت إدارتا حركة السفن والخدمات البحرية في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 15 سفينة، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي، والتي بلغ عددها 42 سفينة، نتيجة إغلاق البوغاز اليومين الماضيين.





ومن جهته شدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية على الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظًا على الأرواح والممتلكات .





وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثامنة والنصف من صباح أمس الأول الأحد غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، لسوء الأحوال الجوية، حيث جاء قرار غلق البوغاز للحفاظ على سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.