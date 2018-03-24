تفاصيل حركة الموانئ.. اليوم السبت

محمود محسنشهدت، اليوم، الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 861 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 387 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قرر المسئولون بميناء الإسكندرية غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة؛

محمود محسن





شهدت، اليوم، الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 861 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 387 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قرر المسئولون بميناء الإسكندرية غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجو مائية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل، اليوم، السفينة فرح 1، وعلى متنها 1639 رأس ماشية قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح يوسف أن الجهات المختصة بالميناء قامت باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة؛ للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها وحجرها بمحجر بيطرى رأس الحجرية بسفاجا.

كما يستقبل الميناء ثلاث سفن أخرى وهى مسرة والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 429 راكبًا و147 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و6 سيارات.

فيما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين عمان والحرية 2، وعلى متنهما 111 راكبًا و 62 شاحنة بضائع وشاحنتا عفش ركاب و6 سيارات، فيما غادرت ثلاث سفن وهى مسرة والنوى إكسبريس بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 321 راكبًا و161 شاحنة بضائع و17 سيارة.

ميناء نويبع

وأعلن يوسف أنه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، موضحًا أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

من جهته شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.





ميناء دمياط

في السياق نفسه استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه، إن إجمالى السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، و6 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2474 طن قمح، في حين غادر 111 سيارة نقل محملة بـ4950 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168106 طنًّا، ورصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 25280 طنًّا.

يشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8100 طن يوريا، و3043 طن علف، و1084 طن رخام.

ميناء الإسكندرية

على صعيد متصل قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت، اليوم السبت، غلق بوغازي ميناءى الإسكندرية والدخيلة.

ولفت الغندور إلى أن القرار جاء بعد أن وصلت سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية لأرقام لا تسمح بدخول وخروج السفن.

وأضاف أن قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ على سلامة الأرواح، والسفن، والأرصفة، والبضائع.