تفاصيل حركة الموانئ اليوم الخميس

محمود محسن: شهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، فقد وصل وغادر 2594 راكب بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 499 شاحنة، في حين استقبل ميناء دمياط 6 سفن حاويات وبضائع عامة. ميناء سفاجا صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى…

محمود محسن:

شهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، فقد وصل وغادر 2594 راكب بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 499 شاحنة، في حين استقبل ميناء دمياط 6 سفن حاويات وبضائع عامة.

ميناء سفاجا



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن، هى: أمانة والحرية 2، والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 223 راكبا، و90 شاحنة، و10 سيارات، بينما تغادر ثلاث سفن، هى: الرياض وعمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 449 راكبا، و62 شاحنة بضائع، و33 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس، استقبال سفينة عمان، وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهما 205 ركاب و98 شاحنة، و6 سيارات، بينما غادرت 3 سفن، هى: أمانة، والحرية، والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 388 راكبا، و162 شاحنة بضائع، و22 سيارة.

ميناء الغردقة



ويستعد ميناء الغردقة لاستقبال السفينة السياحية CLIO، وعلى متنها 86 سائحا من جنسيات مختلفة، و58 فرد “طاقم السفينة” قادمة من ميناء السخنة، والسفينة لابسبس، وعلى متنها 33 راكبا من جنسيات مختلفة، قادمة من ميناء شرم الشيخ.

وشهد الميناء أمس مغادرة العبارة لابسبس، وعلى متنها 72 راكبا من جنسيات مختلفة، متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.

ميناء نويبع

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1080 راكبا، وتداول 87 شاحنة، ويستعد الميناء لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 402 ركاب، و6 برادات، و12 تريلا، و5 سيارات.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 373 راكبا، و8 برادات، و3 تريلات، و37 سيارة، وباصان جيت، بينما غادرت السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 305 ركاب، و35 برادا، و 23 تريلا، وباصان جيت.

ميناء دمياط



واستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، فيما غادره سفينتى حاويات، و9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة ، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى مغادر الميناء في الخامسة من مساء أمس الأربعاء، القطار رقم 2445، محملا بـ 1347 طنا من القمح، كما غادره 123 سيارة بحمولة 6094 طنا.



وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 164062 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17459 طنا .

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2000 طن يوريا، و 100 طن فوسفات، و 2490 طن رمل، و 2740 طن حجر كوارتز، وإعادة تصدير 2400 طن كسب صويا .

ميناء الإسكندرية



وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت مساء أمس، فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج إلي المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد، والقاطرات البحرية، والسفن بشكل آمن تماماً.

وأضاف أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأت في قطر وإرشاد 10 سفن كانت جاهزة للسفر، ثم بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي البالغ عددها 40 سفينة، نتيجة إغلاق البوغاز اليومين الماضيين، طبقاً لأولوية التراكي .

من جانبه شدد اللواء بحري مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، علي الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

الجدير بالذكر أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الساعات الأولي من صباح أمس الأول الثلاثاء، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.

