تفاصيل حركة الموانئ اليوم الجمعة

محمود محسنشهدت الموانئ، اليوم، نشاطًا بحركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1666 راكبا بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 454 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قرر المسئولون بميناء الإسكندرية فتح بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة

محمود محسن





شهدت الموانئ، اليوم، نشاطًا بحركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1666 راكبا بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 454 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قرر المسئولون بميناء الإسكندرية فتح بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لتحسن الأحوال الجوّ مائية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل، اليوم، أربع سفن هى مسرة وعمان والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 448 راكبًا و197 شاحنة بضائع و25 سيارة.

فيما شهد الميناء، أمس، استقبال ثلاث سفن هى مسرة والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 332 راكبًا و146 شاحنة بضائع و6 شاحنات عفش ركاب و14 سيارة.

ميناء نويبع

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع شهد وصول وسفر 886 راكبا وتداول 105 شاحنات، واستقبل الميناء، اليوم، السفينة أيلة وبريدج، وعلى متنهما 341 راكبا و11 برادا وتريللتان وسيارتان، فيما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 راكبا و27 برادا و16 تريللا.

بينما شهد الميناء، أمس، استقبال ثلاث سفن هى أيلة وسينا وبريدج، وعلى متنها 244 راكبا و11 برادا و3 تريللات، فيما غادرت السفينتيان أيلة وبريدج، وعلى متنهما 258 راكبا و22 برادا و13 تريللا.

ميناء دمياط

في سياق متصل استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء 14، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية 2710 أطنان قمح، في حين غادر 94 سيارة نقل محملة بـ4503 أطنان قمح.

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171072 طنا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وأشار المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 300 طن ملح و 2282 طن فوسفات

ميناء الإسكندرية

وعلى نفس الصعيد قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الجوّ مائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تمامًا.

وأضاف أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأت قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 16 سفينة، كما بدأت سفن المخطاف الخارجي الجاهزة الدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 32 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.