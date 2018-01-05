تفاصيل حركة الموانئ اليوم الجمعة

محمود محسن شهدت، اليوم، موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 1660 راكبًا، علاوة على تداول 505 شاحنات، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة. وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة؛ لسوء الأحوال الجوية، وفي السطور التالي

محمود محسن

شهدت، اليوم، موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 1660 راكبًا، علاوة على تداول 505 شاحنات، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة؛ لسوء الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه غادر ميناء سفاجا، اليوم، ثلاث سفن هى أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس وعلى متنها 367 راكبًا و151 شاحنة بضائع و13 سيارة.

فيما شهد الميناء، أمس، استقبال أربع سفن هى أمانة والحرية وبوسيدون إكسبريس والنوى إكسبريس، وعلى متنها 392 راكبًا و191 شاحنة بضائع و21 سيارة، بينما غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 108 ركاب و96 شاحنة و8 سيارات.

ميناء نويبع

في سياق متصل شهد ميناء نويبع وصول وسفر 793 راكبًا، وتداول 67 شاحنة، حيث استقبل الميناء، اليوم، السفينتين سينا وأيلة، وعلى متنهما 398 راكبًا و12 برادًا و2 تريللا و6 سيارات.

بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين سينا وأيلة، وعلى متنهما 312 راكبًا و6 برادات و13 تريللا وسيارتان، فيما غادرت السفينتان سينا وأيلة وعلى متنهما 83 راكبًا و22 برادًا و12 تريللا وسيارة.

الجدير بالذكر أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة السادسة صباحًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 32 عقدة جنوبى، والضغط 1010 درجات، وارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، وحالة البحر مضطربة؛ وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

موانئ السويس

وأعلن يوسف استمرار إغلاق موانئ السويس والزيتيات، موضحًا أن مركز عمليات الهيئة الرئيسى يتابع بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجوّ مائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

من جهته شدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والخريطة الجوّ مائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

شرم الشيخ

وأضاف يوسف أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة التاسعة ونصف صباحًا؛ لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التى تتراوح بين 25 و30 عقدة غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2 و3 أمتار، والضغط 1013 درجة، وحالة البحر مضطربة جدًّا، وتم إيقاف كل الأنشطة البحرية على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

واصدر ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر تعليمات صارمة بمنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

ميناء دمياط

فيما استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، وغادر الميناء 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2457 طن قمح، في حين غادر 124 سيارة نقل بحمولة 5505 أطنان قمح، وأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 66520 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 41870 طنًّا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 8945 طن يوريا و5873 طن فوسفات و1300 طن رمل.



ميناء الإسكندرية

وعلي صعيد متصل قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد أن سجلت الرصدة الجو مائية ارتفاع الموج، فضلًا عن اشتداد سرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.

وأشار الغندور إلى أن قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ على سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.

يذكر أن إدارة الحركة قررت، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة.