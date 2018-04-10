تفاصيل حركة الموانئ اليوم الثلاثاء

محمود محسن شهدت، اليوم، الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1956 راكب ومعتمر بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 554 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية البهامية "بلاك ووتش"، وعلى متنها 473 سائحا بالإضافة إلي…

محمود محسن





شهدت، اليوم، الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1956 راكب ومعتمر بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 554 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية البهامية “بلاك ووتش”، وعلى متنها 473 سائحا بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 334 فرد.

وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 6 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال اربع سفن وهى عمان ومسرة ومحبة والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 438 راكب و 58 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و16 سيارة، فيما تغادر السفينة عمان وعلى متنها 110 راكب و 97 شاحنة بضائع وسيارتان.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة OLiva وعلى متنها 30 الف طن الومنيوم قادمة من استراليا، وثلاث سفن اخرى وهى الرياض والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 432 راكب و 136 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و24 سيارة، بينما غادرت السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 242 راكب و 59 شاحنة بضائع و6 سيارات.

ميناء نويبع

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 734 راكبا منهم 87 معتمرا وتداول 180 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 248 راكب و 7 برادات و 14 تريللا و16 سيارة، فيما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 41 راكب و27 برادًا و12 تريللا.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 246 راكبًا، منهم 41 معتمرًا وباص عمرة و19 برادًا و17 تريللا وسيارة، فيما غادرت ثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج وعلى متنها 199 راكب منهم 46 معتمر وباص عمرة و 48 براد و 36 تريلا.

ميناء الإسكندرية

وفي نفس السياق قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية، إن الميناء استقبل، اليوم الثلاثاء، السفينة السياحية البهامية “بلاك ووتش”، وعلى متنها 473 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 334 فردًا.

وأضاف الغندور أن غاطس السفينة يبلغ 7 أمتار وطولها 205 أمتار وعرضها 25 مترًا، وتركت على رصيف 24 بالمحطة البحرية.

من جهته أصدر اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، تعليمات باستقبال السفينة والسائحين، ووجه بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسر وأمان.

ميناء دمياط

وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة .

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2614 طن قمح، في حين غادر 76 سيارة نقل محملة بـ 3381 طن قمح .

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 144835 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8600 طن يوريا، و 720 طن فوسفات 3700 طن، رمل و 5100 طن سماد سائل.