تفاصيل حركة الموانئ اليوم الثلاثاء 26-12-2017

محمود محسنشهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1501 راكب بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 549 شاحنة، في حين استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.وفي غضون ذلك استقبل ميناء الإسكندرية اليوم السفينة السياحية البهامية "ارتانيا"، وعلى متنها 1260 سائحا من مخ

محمود محسن

شهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1501 راكب بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 549 شاحنة، في حين استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وفي غضون ذلك استقبل ميناء الإسكندرية اليوم السفينة السياحية البهامية “ارتانيا”، وعلى متنها 1260 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 1781 فردا.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمانة والنوى إكسبريس، وعلى متنهما 287 راكبا و69 شاحنة بضائع، و11 شاحنة عفش.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى عمان والحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 260 راكبا و173 شاحنة بضائع، و8 سيارات، فيما غادرت ثلاث سفن وهى أمانة والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 394 راكبا و211 شاحنة و16 سيارة.

ميناء نويبع

وفي سياق متصل، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 560 راكبا، وتداول 85 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهما 300 راكب، و9 برادات و9 تريلات وسيارة وباصان جيت.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 154 راكبا و8 برادات و7 تريلات، فيما غادرت السفينتان سينا وايلة، وعلى متنهما 106 ركاب و30 برادا و22 تريلا و3 سيارات وباص جيت.

ميناء دمياط

ومن جهة أخرى، استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء في الثامنة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2462، وفي الحادية عشرة القطار رقم 2473 بحمولة إجمالية 2351 طن قمح، في حين غادر 134 سيارة نقل بحمولة 6986 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 106188 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54736 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 41400 طن يوريا و 2000 طن فوسفات و 4800 طن ملح و 1800 طن رمل.

ميناء الإسكندرية

وفي نفس السياق قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية أن الميناء استقبل اليوم السفينة السياحية البهامية “ارتانيا”، وعلى متنها 1260 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 1781 فرد.

وأوضح الغندور أن غاطس السفينة يبلغ 8 أمتار وطولها 230 متر وعرضها 32.5 متر، وتركت علي رصيف 24 بالمحطة البحرية.

ومن جانبه أصدر اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء تعليمات باستقبال السفينة والسائحين، حيث وجه بانهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسر وأمان.