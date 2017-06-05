تفاصيل حركة الموانئ اليوم الإثنين 5 / 6

محمود محسن شهدت اليوم الإثنين الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2134 راكبا ومعتمرا بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 360 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية شحنة قمح تزن 63 ألف طن، بالإضافة إلى شحنة ذرة…

محمود محسن

شهدت اليوم الإثنين الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2134 راكبا ومعتمرا بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 360 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية شحنة قمح تزن 63 ألف طن، بالإضافة إلى شحنة ذرة تزن 71 ألف طن.

وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان والقاهرة وعلى متنهم 823 راكب و15 شاحنة بضائع و23 شاحنة عفش ركاب و102 سيارة، كما تغادر ثلاث سفن وهى محبة ومسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 154 راكب و82 شاحنة وسيارة.

بينما شهد الميناء امس استقبال السفينتين محبة وغزالة وعلى متنهم 117 راكب منهم 106 معتمر و38 شاحنة بضائع وشاحنتان عفش ركاب و5 سيارات، بينما غادرت السفينة NASCO GEM وعلى متنها 54 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينةOCEAN TRATER وعلى متنها 9 الاف طن كوارتز متجهة الى النرويج ويضاف إلى ذلك ثلاث سفن اخرى وهى القاهرة وعمان والحرية وعلى متنهم 224 راكب و101 شاحنة و9 سيارات.

ميناء نويبع

وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 258 راكب و11 براد و6 تريلات و3 سيارات.

بينما شهد الميناء امس استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهما 303 راكب و30 براد و9 تريلات و8 سيارات و3 باصات جيت، بينما غادرت السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهما 255 راكب منهم 164 معتمر و4 باصات عمرة و32 براد و11 تريلا وسيارة و3 باصات جيت.

ميناء الإسكندرية

ومن جهة أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية.

وأضاف الغندور أن يجري تفريغ شحنة قمح تزن 63 ألف طن علي متن السفينة “وادي اليرموك” قادمة من روسيا، ويجري تفريغ شحنة ذرة تزن 71 ألف طن قادمة من أمريكا علي متن السفينتين “اننا 2005″، و “آلو”.

وأشار الغندور إلى أن يجري تفريغ شحنة سيارات عددها 1764 سيارة ماركات مختلفة قادمة من قبرص علي متن العبارة “جراند بريتيجنا”، علاوة على تفريغ شحنة مازوت مواشي حمولتها 30 ألف طن قادمة من إيطاليا علي متن السفينة “مار كيرك”.

وأوضح الغندور أن النظام الإلكتروني بالميناء سجل ورود 200 الف طن بضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما سجل دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مخزون الغلال بلغ 956 الف طن منهم 409 ألف طن قمح.

ومن جهته قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 140 سفينة، وغادرت الميناء 19 سفينة، ووصلت 11 سفينة وتراكي على الأرصفة 42 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 39 سفينة، والداخلي 13 سفينة.

ووجه عطية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء .

ميناء دمياط

إلى ذلك استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 129220 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126202 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء قطاران بحمولة ( 2545 ) طن قمح، فضلا عن عدد ( 34 ) سيارة بحمولة ( 1730 ) طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10450 طن يوريا و 6300 طن فوسفات و 3800 طن ملح و 3100 طن مولاس.