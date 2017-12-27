تفاصيل حركة الموانئ اليوم الأربعاء 27 – 12

محمود محسنشهدت، اليوم الأربعاء، الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1728 راكبا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 543 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح وغيره من السلع.وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وفي السطور التال

محمود محسن

شهدت، اليوم الأربعاء، الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1728 راكبا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 543 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح وغيره من السلع.

وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 190 راكبا و171 شاحنة بضائع و10 سيارات.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى أمانة والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 451 راكبا و278 شاحنة بضائع و16 شاحنة عفش ركاب و9 سيارات.

ميناء نويبع

وأشار يوسف إلى أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 1087 راكبا وتداول 78 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 277 راكبا و12 برادا و7 تريلات و62 سيارة تصدير.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهما 300 راكب و9 برادات و 9 تريلات وسيارة وباصان جيت، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 510 ركاب و15 برادا و26 تريلا.



ميناء دمياط

ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2471، وفي الحادية عشر القطار رقم 2458، وفي السادسة صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2474، بحمولة إجمالية 3851 طن قمح، في حين غادر 151 سيارة نقل بحمولة 7090 طن قمح .

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 95148 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53994 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 15500 طن يوريا و 2120 طن ملح و 400 طن رمل.

ميناء الإسكندرية

وعلى صعيد متصل، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات.

وأوضح الغندور أن الميناء استقبل 130 ألف طن قمح على متن السفينة وادي العرب والسفينة الكرنك، لافتا إلى أن غادر الميناء قطار محمل بـ1500 طن قمح متجه إلى كفر الشيخ.

وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 110 سفينة، وتراكي على الأرصفة 24 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي الواردات بلغ 200 ألف طن.

ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.