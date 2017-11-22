تفاصيل حركة الموانئ اليوم الأربعاء 22-11

محمود محسن شهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2133 راكبا بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 552 شاحنة من بينهم شحنة بوتاجاز تقدر بـ6500 طن، فيما استقبل استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويات وبضائع عامة. وفي غضون ذلك قرر المسئولون بميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغازي مينا

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2133 راكبا بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 552 شاحنة من بينهم شحنة بوتاجاز تقدر بـ6500 طن، فيما استقبل استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويات وبضائع عامة.

وفي غضون ذلك قرر المسئولون بميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



موانئ السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة MISR GAS وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



ميناء سفاجا



بينما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 205 ركاب و98 شاحنة و6 سيارات، في حين تغادر ثلاث سفن، وهى أمانة والحرية والنوى إكسبريس وعلى متنها 388 راكبا و162 شاحنة بضائع و22 سيارة.

فيما شهد الميناء، أمس، استقبال ثلاث سفن وهى أمانة والحرية والنوى إكسبريس، وعلى متنهم 301 راكب و121 شاحنة بضائع و5 سيارات، بينما غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 98 راكبا و99 شاحنة.



ميناء الغردقة



ومن جهة أخرى، شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 72 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.



ميناء نويبع



وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1069 راكبا، وتداول 72 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنها 373 راكبا و8 برادات و3 تريلات و37 سيارة وباصان جيت.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا وايلة وعلى متنهما 360 راكبا و10 برادات و10 تريلات وسيارة، بينما غادرت السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهم 336 راكبا و16 برادا و25 تريلا وسيارتان.



ميناء دمياط



وفي نفس السياق، استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السادسة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2468، وفي العاشرة والنصف القطار رقم 2460، بحمولة إجمالية 2609 طن قمح، في حين غادر 111 سيارة بحمولة 5532 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 166853 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18394 طنا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في الحادية عشرة والنصف مساء أمس قطار الحاويات رقم 2437 محمل بـ60 حاوية مكافئة متجها إلى ميناء العين السخنة.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 3700 طن يوريا و625 طن فوسفات و3780 طن رمل و4280 طن حجر كوارتز.



ميناء الإسكندرية



وعلى نفس الصعيد، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.

يذكر أن قرار الغلق جاء في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.

وأضاف الغندور أن قرار غلق البوغاز يهدف للحفاظ على سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.