تفاصيل حركة الموانئ المصرية.. السبت

محمود محسنشهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 5317 راكبا بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 346 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قرر المسؤولون بميناء الإسكندرية فتح بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائ

محمود محسن

شهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 5317 راكبا بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 346 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قرر المسؤولون بميناء الإسكندرية فتح بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 845 راكبا و28 شاحنة عفش ركاب و26 سيارة، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 83 راكبا و83 شاحنة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال العبارة محبة وعلى متنها 1000 معتمر وشاحنة بضائع وسيارتان وثلاث سفن اخرى وهى عمان والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 348 راكبا و50 شاحنة و17 سيارة، فيما غادرت السفينة New CHalldnge وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات والسفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهم 195 راكبا و73 شاحنة بضائع و7 سيارات.

ميناء الغردقة

وأوضح يوسف أن ميناء الغردقة استقبل العبارة القاهرة وعلى متنها 862 راكبا و55 سيارة، بينما شهد الميناء أمس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 40 راكبا و6 سيارات.

ميناء نويبع

وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1944 راكبا منهم 45 معتمرا وتداول 111 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 971 راكبا و 18 برادا و 24 تريلا وسيارتين.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهما 766 راكبا منهم 45 معتمرا وباص عمرة و17 براد و6 تريلات و4 سيارات، بيتما غادرت السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 207 ركاب و 28 برادا و 18 تريلا وسيارتين.

ميناء دمياط

وعلى صعيد منتصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، إضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1325 طن قمح، في حين غادر 48 سيارة نقل محملة بـ 2064 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 175784 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25693 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7000 يوريا و15170 طن رمل و18920 طن مولاس و232 طن أبلاكاش و202 طن دخان و19طن صاج و 1958 طن ملح.

ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن إدارة الحركة بالميناء قررت في التاسعة من صباح اليوم السبت فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.

ولفت الغندور إلى أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأت في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 16 سفينة، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 22 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.

جدير بالذكر أن إدارة الحركة بالميناء قررت في السابعة من مساء أمس الجمعة غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد أن وصلت سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية الي المعدلات التي لا تسمح بدخول وخروج السفن.