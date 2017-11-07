تفاصيل حركة الموانئ الثلاثاء 7 نوفمبر

محمود محسن:شهدت الموانئ المصرية، الثلاثاء، نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2122 راكبا بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 526 شاحنة من بينهم شحنة بوتجاز تزن 6500 طن، في حين استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية المالطية "مين شيف فايف"، وعلى متناها 2519 سائحا، بالإضافة إلي طاقم الخ

محمود محسن:

شهدت الموانئ المصرية، الثلاثاء، نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2122 راكبا بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 526 شاحنة من بينهم شحنة بوتجاز تزن 6500 طن، في حين استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية المالطية “مين شيف فايف”، وعلى متناها 2519 سائحا، بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 1033 فرد.





وفي غضون ذلك، استقبل ميناء دمياط 8 سفن حاويات وبضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.





موانى السويس



صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء الزيتيات استقبل السفينة مصرجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.





ميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا 3 سفن وهى امانة والحرية والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 385 راكب و 128 شاحنة و 6 سيارات و 11 شاحنة عفش ركاب، بينما تغادر السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 260 راكب و 27 شاحنة و 22 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 245 راكب و 118 شاحنة و 17 سيارة و 6 شاحنات عفش ركاب، بينما غادرت ثلاث سفن وهى امانة والحرية 2 والنوى اكسبريس وعلى متنهم 447 راكب و 118 شاحنة و 22 سيارة.





ميناء نويبع

وفى نفس السياق شهد ميناء نويبع وصول وسفر 785 راكب بميناء نويبع وتداول 135 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 339 راكب و 8 برادات و 4 تريلات و 4 سيارات.

فيما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج وعلى متنهم 288 راكب و 21 براد و 7 تريلات وسيارتان، بينما غادرت ثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج وعلى متنهم 158 راكب و 46 براد و 49 تريلا وسيارتان.

ميناء الإسكندرية

ومن جهة أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية إن الميناء استقبل السفينة السياحية المالطية “مين شيف فايف”، وعلى متنها 2519 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 1033 فردا.

وأضاف الغندور أن الفوج السياحي وصل إلى الميناء قادما من ميناء انطاليا بتركيا، موضحا أن هيئة ميناء الإسكندرية أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة برنامجا حافلا لأفراد الفوج، ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم في وقت لاحق لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط.

ومن جهته استقبل اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء السفينة والسائحين، ووجه بانهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسر و امان.

ميناء دمياط

وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أنه غادر الميناء في الثامنة مساء الاثنين القطار رقم 2443، وفي الحادية عشر مساء القطار رقم 2470، بحمولة إجمالية 2753 طن قمح، في حين غادر عدد 26 سيارة بحمولة 6221 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي الى ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 158036 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48604 طنا. وأضاف أن الميناء استقبل قطارا محملا بـ 960 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 585 طن يوريا و 350 طن فوسفات و 5420 طن رمل و 2900 طن ملح و 3063 طن كوارتز خام.