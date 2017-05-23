تفاصيل حركة الموانئ الثلاثاء 23 مايو

شهدت الاثنين الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 7133 راكب ومعتمر بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 423 شاحنة، فضلا عن وصول 5 الاف طن بوتجاز، في حين استقبل ميناء دمياط 6 سفن حاويات وبضائع عامة.

إلى ذلك أقام ميناء الإسكندرية إحتفالا بطاقم السفينة السياحية “ماين شيف 5” أحد سفن مجموعة TUI الألمانية المندمجة، والتي تُعد من أضخم التحالفات العالمية العاملة فى صناعة الرحلات البحرية، وحضر الاحتفال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية

واللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

موانى السويس صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ميناء سفاجا

وفي سياق متصل يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة ادفو وعلى متنها 63 الف طن قمح واردة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تقوم الجهات المعنية بالميناء بالاجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها.

كما يستقبل الميناء العبارة القاهرة وعلى متنها 1181 راكب و70 سيارة، بينما تغادر السفينتين عمان وبوسيدون وعلى متنهم 224 راكب و127 شاحنة و4 سيارات.

فيما شهد الميناء امس استقبال خمس سفن وهى القاهرة وعمان ومحبة وبوسيدون اكسبريس والنوى اكسبريس وعلى متنهم 3213 راكب منهم 838 معتمر و126 شاحنة و96 سيارة، بينما غادرت ثلاث سفن وهى مسرة والقاهرة والحرية وعلى متنهم 632 راكب و96 شاحنة و11 سيارة.

ميناء نويبع

وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 1014 راكب منهم 136 معتمر و3 باصات عمرة و17 براد و7 تريلات و7 سيارات.

فيما شهد الميناء امس استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 812 راكب منهم 229 معتمر و5 باصات عمرة و20 براد و4 تريلات و6 سيارات و3 باصات جيت، بينما غادرت السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 57 راكب و14 براد و12 تريلا و3 باصات جيت.

ميناء دمياط

وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ105743 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 157097 طنا .

وفي السياق نفسه غادر الميناء 135 سيارة بحمولة 6707 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 12600 طن يوريا و 4900 طن فوسفات و 7000 طن علف بنجر و 4400 طن رمل و 100 طن بودرة.



ميناء الإسكندرية

ومن جهة أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء أقام اليوم إحتفالا بطاقم السفينة السياحية “ماين شيف 5” أحد سفن مجموعة TUI الألمانية المندمجة، والتي تُعد من أضخم التحالفات العالمية العاملة فى صناعة الرحلات البحرية، مضيفا أن السفينة السياحية تم تدشينها عام 2016، وتعُد هذه أول زيارة لها للميناء.

وبدوره أكد قبطان السفينة أن السفينة ” Mein Schiff 6 ” آخر سفينة تم تدشينها للمجموعة سوف تأتي في وقت لاحق الي ميناء الاسكندرية.

ومن جانبه، أكد اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء علي أن الميناء جاهز لاستقبال السفن السياحية ذات الحموﻻت الضخمة التي تزيد حمولتها عن 2500 راكب أو ما يطلق عليه Mega ships .

حضر الاحتفال الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية واللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء وقدما درعي الميناء والمحافظة لقبطان السفينة.

يذكر أن السفينة “ماين شيف 5” قد وصلت صباح أمس وعلي متنها 2522 بالإضافة الي الطاقم المكون من 1100 فرد، وسوف تغادر الميناء اليوم لاستكمال باقي الرحلة.