تفاصيل حركة الموانئ الإثنين 22 / 5

شهدت، اليوم الإثنين، الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث تداولت موانئ البحر الأحمر 388 شاحنة ووصول وسفر 6112 راكبا وسائحا ومعتمرا، ويضاف إلى ذلك وصول شحنة بوتاجاز تقدر بـ 5 آلاف طن، فيما استقبل ميناء الإسكندرية الباخرة السياحية المالطية “fmein.schif” وعلى متنها 2522 سائحا من مختلف الجنسيات، علاوة على طاقم الخدمة المكون من 1100 فرد.

وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

موانى السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ميناء سفاجا

وفي سياق متصل يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وعمان و على متنهم 2058 راكب و14 شاحنة و49 سيارة، كما تغادر السفينة السياحية AZAMARA GOURNEY وعلى متنها 626 سائح من جنسيات مختلفة و400 طاقم متجهة الى ميناء العقبة، وتغادر ثلاث سفن وهى مسرة والقاهرة والحرية وعلى متنهم 632 راكب و96 شاحنة و11 سيارة.

فيما شهد الميناء امس مغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة وعمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 426 راكب و142 شاحنة و16 سيارة.

ميناء نويبع

وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 812 راكبا منهم 229 معتمرا و5 باصات عمرة و20 براد و4 تريلات و6 سيارات و3 باصات جيت.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 950 راكبا، منهم 231 معتمرا و5 باصات عمرة، و12 براد و9 تريلات، و14 سيارة و3 باصات جيت، بينما غادرت السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهم 208 ركاب و25 برادا و16 تريلا وسيارتان.

ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء استقبل اليوم الباخرة السياحية المالطية “fmein.schif” وعلى متنها 2522 سائحا من مختلف الجنسيات، فضلا عن طاقم الخدمة المكون من 1100 فرد، ويبلغ طول هذه السفينة 962 قدم، وغاطسها 27 قدم.

وأضاف: هيئة ميناء الإسكندرية أعدت برنامجا حافلا لأفراد الفوج يتضمن استقبال بفرقة الفنون الشعبية وزيارة المعالم الأثرية والحضارية والأسواق التجارية بمدينتي القاهرة والإسكندرية، ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم في وقت لاحق لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط.

ومن جهته وجه اللواء مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السائحين من وإلي الميناء في سهولة ويسر.

ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 100223 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 159182 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء عدد ( 2 ) قطار بحمولة (2622) طن قمح، علاوة على عدد (148) سيارة بحمولة (7381) طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1000 طن يوريا و 5830 طن فوسفات و6000 طن علف بنجر و3200 طن رمل.