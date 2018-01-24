تفاصيل حركة الموانئ الأربعاء 24 يناير

محمود محسنشهدت، اليوم الأربعاء، الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1464 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 413 شاحنة، من بينهم شحنة بوتجاز تزن 5 آلاف طن، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية فتح بوغ

محمود محسن



شهدت، اليوم الأربعاء، الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1464 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 413 شاحنة، من بينهم شحنة بوتجاز تزن 5 آلاف طن، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

موانئ السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

ميناء سفاجا

كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة ثلاث سفن وهى امانة والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 425 راكب و 198 شاحنة بضائع و 20 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى امانة والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 389 راكب و 98 شاحنة بضائع و 14 شاحنة عفش ركاب و 11 سيارة.

ميناء نويبع

وفي نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 650 راكب وتداول 103 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 179 راكب و 14 براد و 3 تريلات و 25 سيارة وباصان جيت، بينما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 42 راكب و 20 براد و 20 تريلا.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 198 راكب و 3 برادات و 10 تريلات وسيارتان، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 231 راكب و 21 براد و 12 تريلا و 4 سيارات.

ميناء شرم الشيخ

وأعلن يوسف انه تم اعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأكد يوسف على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة الست والموانى التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء، وانها تسير بصورة طبيعية.

يذكر أن تم غلق ميناء شرم الشيخ البحرى فى تمام الساعة الواحدة ظهر أمس، نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 22 عقدة شمالية غربية وارتفاع الاموج ما بين 3 و4 أمتار والضغط بلغ 1012 درجة، بالإضافة إلى اضطراب حالة البحر حيث تم ايقاف كافة الانشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

ميناء دمياط

وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السابعة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2459، وفي الواحدة والنصف صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2470، بحمولة إجمالية 2580 طن قمح، في حين غادر 123 سيارة نقل محملة بـ 5553 طن قمح .

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62502 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76331 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا و 3220 طن فوسفات و 15500 طن ملح و 2700 طن حديد بليت .

ميناء الإسكندرية



وفي نفس السياق قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن إدارة الحركة بالميناء قررت صباح اليوم الأربعاء فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.

وأضاف الغندور أن بدأت إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 15 سفينة، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 45 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز .

الجدير بالذكر أن إدارة الحركة بالميناء قررت استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمس الثلاثاء، نظرا لاستمرار الطقس السيء الذي لا يسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات والسفن.