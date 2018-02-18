تفاصيل حركة الموانئ الأحد 18 فبراير

محمود محسن شهدت الموانئ، اليوم الأحد، نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2000 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 487 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة. وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بسبب سوء

محمود محسن

شهدت الموانئ، اليوم الأحد، نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2000 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 487 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد لمغادرة ثلاث سفن، وهى الرياض والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 287 راكبا و169 شاحنة بضائع و25 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال أربع سفن وهى رحال ومسرة والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 438 راكبا و120 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و32 سيارة.

ميناء نويبع

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 1275 راكبا وتداول 183 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 146 راكبا و20 برادا و5 تريلات وباصان جيت، بينما تغادر ثلاثة سفن وهى ايلة وسينا وبريدج، وعلى متنها 556 راكبا و63 براد و17 تريلا وباصان جيت و518 طرد بضاعة عامة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج، وعلى متنهم 311 راكب و23 براد و12 تريلا وسيارة، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 262 راكبا و 28 براد و15 تريلا وسيارة.

ميناء شرم الشيخ

وأعلن يوسف انه تم اعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

ومن جانبه شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مديرى الموانى بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

ميناء دمياط

وعلى نفس الصعيد استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادرت 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في الثامنة مساء أمس السبت القطار رقم 2446، وفي الواحدة والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2480 بحمولة إجمالية 2517 ، بينما غادر 67 سيارة نقل محملة بـ 3019 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 85185 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20010 طنا.

وأوضح المركز الاعلامي أن الميناء استقبل في الثانية مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا، و 2500 طن فوسفات، وإعادة تصدير 2300 طن كسب فول صويا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن الكراكة مكه تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 322076 متر مكعب، وذلك حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء .

ميناء الإسكندرية

وفي نفس السياق قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن إدارة الحركة بالميناء قررت في السابعة من صباح اليوم الاحد غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وأوضح الغندور أن قرار الغلق اتخذ بعد أن وصلت سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي لا تسمح بالرؤية ولا تسمح بدخول وخروج السفن، لافتا إلى أن قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.