تفاصيل حركة السفن والشاحنات بالموانئ

محمود محسنشهدت اليوم الاثنين، الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات. ووصل وغادر 2700 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 452 شاحنة من بينهم شحنة بوتاجاز تزن 8500 طن. في حين استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية "MEIN.SCHIFF.1" وعلي متنها 1798 سائح من جنسيات مختلفة بالإضافة إل

محمود محسن

شهدت اليوم الاثنين، الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات.

ووصل وغادر 2700 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 452 شاحنة من بينهم شحنة بوتاجاز تزن 8500 طن.

في حين استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية “MEIN.SCHIFF.1” وعلي متنها 1798 سائح من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 836 فردا.

وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 7 سفن حاويات وبضائع عامة.

وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



موانئ السويس





قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة إكرام وعلى متنها 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.



ميناء سفاجا



وعلى صعيد متصل، يشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 1890 راكبا، بالإضافة إلى تداول 360 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 263 راكبا، و105 شاحنة بضائع، و6 شاحنات عفش ركاب و6 سيارات، في حين تغادر السفينتين أمانة والنوى أكسبريس وعلى متنهم 400 راكب و 100 شاحنة بضائع و 37 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 193 راكبا، و4 شاحنات بضائع، و5 شاحنات عفش، و22 سيارة، بينما غادرت ثلاث سفن وهى عمان والقاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1034 راكب و 140 شاحنة بضائع و 73 سيارة.



ميناء الغردقة



وأضاف يوسف أن ميناء الغردقة شهد أمس وصول وسفر العبارة لابسبس وعلى متنها 78 راكبا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحى الغردقة – شرم الشيخ.



ميناء نويبع



وفى السياق ذاته، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 724 راكبا بميناء نويبع، فضلا عن تداول 92 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين أيلة وسينا وعلى متنهم 157 راكبا، و7 برادات، و25 تريلا، و9 سيارات.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 200 راكب، و12 براد، و7 تريلات وسيارة وباصان جيت، فيما غادرت السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 367 راكبا، و26 براد، و15 تريلا، وسيارتان و4 باصات جيت.



ميناء الإسكندرية





ومن جهة أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء استقبل اليوم السفينة السياحية “MEIN.SCHIFF.1” التي تراكت علي رصيف 22 بمحطة الركاب البحرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وعلي متنها 1798 سائحا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 836 فردا.

الجدير بالذكر أن يبلغ طول هذه السفينة 861 قدم، وغاطسها 28 قدم.

ومن جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بتقديم كافة التسهيلات لاستقبال السائحين حيث قام المختصين من هيئة الميناء بالتنسيق مع شرطة الميناء وهيئة تنشيط السياحة والجهات المعنية لاستقبال السفينة والسائحين بيسر وسلام، وإنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم من والي الميناء بسرعة وأمان .



ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأوضح المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2472، وفي الحادية عشر مساء أمس أيضا القطار رقم 2444 بحمولة إجمالية 2604 طن قمح، في حين غادر عدد 51 سيارة بحمولة 5178 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169400 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16368 طن.

واستقبل الميناء في الرابعة مساء أمس قطار محمل بـ 920 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 11000 طن يوريا، و 100 طن فوسفات، و 1270 طن ملح، و 1800 طن رمل .