تفاصيل حركة الترقيات في الوظائف القيادية بمختلف المنافذ الجمركية (مستند)

قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك تنفيذ عدد من الترقيات في المنافذ الجمركية المختلفة وذلك في المناصب القيادية وشملت 20 مسئولا.

وتقرر تكليف أحمد السيد خلفية مدير إدارة الحجز الإداري بالإدارة العامة للشئون القانونية في الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية للقيام بأعباء الوظيفة القيادية مديرا عاما بالإدارة، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما قرر رئيس مصلحة الجمارك تكليف محمد حسام الدين عبدالحميد الشاغل لوظيفة قيادية من المستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك للقيام بأعباء الوظيفة القيادية رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات بمصلحة الجمارك من المستوى الوظيفي الممتازة بالمصلحة وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

كما قرر رئيس مصلحة الجمارك تعيين مصطفى العربي بخيت مديرا للإدارة العامة للموانئ الجوية، بالإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

كما تقرر تعيين منى الدميري مديرا عاما للإدارة العامة لبحوث المستويات الدولية بالادارة المركزية للتطوير والاصلاح الجمركي بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادارت، بالإضافة الى تعيين محمود بخيت نجيب، مدير عاما للإدارة العامة لخدمة المتعاملين بالادارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بقطاع الالتزام التجاري.

وكذا تعيين أحمد سعد عبدالمطلب مديرا عاما للادارة العامة لشئون الركاب مبنى رقم 2 بالإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة الدولي بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

كما تم تعيين إسماعيل محمد السيد مديرا عاما للإدارة العامة لتحليل النشاط / العملاء بالإدارة المركزية لتسهيل التجارة بقطاع الالتزام التجاري، وتعيين محمد عبدالفتاح إبراهيم مديرا عاما للإدارة العامة للمتابعة المالية والتفويضات بالإدارة المركزية للخدمات المالية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية.

كما تقرر تعيين مصطفى محمد نور الدين مديرا عاما للإدارة العامة للموارد البشرية بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

كما تم تعين محمد عبدالآخر حسانين مدير عام للإدارة العامة للأسواق الحرة بالادارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بالمنطقة الشمالية والعربية بقطاع العمليات الجمركية، وسعد إسماعيل جمعه مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بالإدارة المركزية لدعم البرامج بقطاع العمليات الجمركية.

كما سيتم تعيين سعد إسماعيل جمعة مديرا عام الادارة العامة للشئون الإدارية بالإدارة المركزية لدعم البرامج بقطاع العمليات الجمركية، وفرج محمد إبراهيم مديرا عاما للإدارة العامة للمسار الوظيفي بالإدارة المركزية للموارد البشرية بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، وهاني محمد عثمان مديرا عاما للإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بقطاع النظم والإجراءات الجمركية، وأحمد محمد سماحة مديرا عاما للإدارة للقضايا الإدارية ومجلس الدولة بالإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بقطاع شئون المصلحة، وعادل أحمد حسين مديرا عاما للإدارة العامة للحركة بالإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

كما تم تعيين ابتسام صالح مديرا عاما الإدارة العامة للعلاقات الدولية الجمركية الثنائية والمتعددة بالإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والإجراءات الجمركية، وتعيين إجلال أحمد مديرا عاما للإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء بقطاع العمليات الجمركية.

كما تم تعيين صالح عبدالقادر علي مديرا عاما للإدارة العامة للعمليات بالإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء بقطاع العمليات الجمركية، وتعيين هشام عزت توفيق مديرا عاما للإدارة العامة للنظم الخاصة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، كما تم تعيين ممدوج فاروق رسلان مديرا عاما للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري.