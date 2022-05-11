تفاصيل حذف الصين تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية من مواقع تواصل اجتماعي

حذفت الصين منشورا للأمم المتحدة من على موقع “ويبو” الصيني للتواصل الاجتماعي التابع لها، بعد مهاجمة مدير منظمة الصحة العالمية لسياسة “صفر-كوفيد” التي تنتهجها بكين ووصفها بأنها “غير مستدامة” وذلك بعد فترة وجيزة من نشرها اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت “رويترز”.

في غضون ذلك، عطل “ويتشات،” موقع صيني آخر للتواصل الاجتماعي، خاصية مشاركة منشور مماثل للأمم المتحدة.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية قد قال في إفادة صحفية أمس الثلاثاء: “لا نعتقد أنها مستدامة نظرا لسلوك الفيروس وما نترقبه الآن في المستقبل”.

ونشرت الأمم المتحدة تصريحاته على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها باللغة الصينية.

ولم ترد الأمم المتحدة ولا موقع ويبو حتى الآن على طلبات للتعقيب، في حين أضاف ويتشات توضيحا مع المنشور قال فيه “تحظر مشاركة هذا المقال نظرا لانتهاكه القوانين واللوائح ذات الصلة”.

وتصر الصين على الالتزام بسياسة “صفر- كوفيد” في مكافحة الجائحة التي ظهرت في أول الأمر في مدينة ووهان في نهاية العام 2019، وحذرت في الأسبوع الماضي من انتقاد سياسة تقول إنها تنقذ الأرواح.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس قد حذر من أن استراتيجية الصين القائمة على “صفر إصابات بكوفيد” غير قابلة للاستمرار، مشددا على أهمية الانتقال إلى نهج بديل.

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف: “عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد بأنها مستدامة، نظرا إلى سلوك الفيروس حاليا وما نتوقعه في المستقبل الانتقال الى استراتيجية مختلفة في غاية الأهمية”.

بدوره، أشار مدير الحالات الطارئة مايكل راين إلى أنه “يجب أن تكون لدينا هذه القدرة على التكيف مع الظروف مع ما نراه في البيانات، هذه الاستراتيجية سمحت للصين لبعض الوقت بتسجيل عدد قليل من الوفيات مقارنة بعدد سكانها”، موضحا أنه “شيء تريد الصين الحفاظ عليه”.

وأضاف: “أمام ارتفاع عدد الوفيات منذ فبراير ومارس، من المنطقي أن تتحرك الحكومة، لكن كل هذه الإجراءات كما كررنا منذ البداية يجب أن تتخذ في إطار احترام الأفراد وحقوق الإنسان”.

في نهاية الأسبوع الماضي أكدت الصين أنها ستستمر في استراتيجيتها “صفر -كوفيد” الورقة الرابحة الرئيسية” لمكافحة فيروس كورونا رغم الإحباط المتزايد في شنغهاي حيث يحتج السكان الآن بالطرق على الأقدار على النوافذ.