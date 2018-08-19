تفاصيل حجز وحدات «مشروع دار مصر»

سحر نصر طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز 19848 وحدة في مشروع الإسكان المتميز "دار مصر" بمساحات تبدأ من 100 و115 مترًا، و130 مترًا، و140 مترًا، و150 مترًا، بـــ9 مدن جديد بسعر سيتراوح بين 6 آلاف وحتى 8 آلاف جنيه.المدن الجديدة التي طرحت فيها الوحدات:

سحر نصر



طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز 19848 وحدة في مشروع الإسكان المتميز “دار مصر” بمساحات تبدأ من 100 و115 مترًا، و130 مترًا، و140 مترًا، و150 مترًا، بـــ9 مدن جديد بسعر سيتراوح بين 6 آلاف وحتى 8 آلاف جنيه.



المدن الجديدة التي طرحت فيها الوحدات:



6720 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و8760 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، و816 وحدة بمدينة العبور، و1104 وحدات بمدينة الشروق، و1056 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و912 وحدة بمدينة الشيخ زايد، و11208 وحدات بمدينة المنصورة الجديدة، و480 وحدة بمدينة المنيا الجديدة، و3960 وحدة بمدينة العبور الجديدة.



شروط التقدم للحجز:



1. إتمام المتقدم للحصول على الوحدة سن 21 عامًا عند التقدم.





2. لا يحق للأسرة “الزوج والزوجة والأبناء القصر” التقدم لحجز أكثر من وحدة.





3. سداد أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للقسط، ولمدة عام ونصف العام.





4. عدم سابقة حصول المتقدم على وحدة سكنية، أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو قطعة أرض من الوزارة.



أسلوب السداد:



· 10% من الثمن الإجمالي للوحدة عند التخصيص، بعد الفوز بالقرعة العلنية.

· عند الاستلام يتم سداد نسبة 10%.

· يتم سداد نسبة 10% من الثمن الإجمالي للوحدة كدفعة جدية الحجز.

· يتم سداد باقى المبلغ وفقاً لطريقتي السداد المتاحتين: البديل الأول: سداد باقي المبلغ على 5 سنوات بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

· والبديل الثاني: سداد المبلغ المتبقي على 15 عاما بنظام التمويل العقاري بفائدة تقدر بنحو 8.5% مع البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري.