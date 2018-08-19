تفاصيل حجز وحدات «الإسكان الاجتماعي الحر»

سحر نصر



طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة “إسكان اجتماعى حر”، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3غرف + صالة – كاملة التشطيب)، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمحافظات والمدن الجديدة.



وبدأ سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، من يوم الأحد 5/8/2018 وحتى نهاية وقت التقديم، وسيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12/8/2018وحتى يوم الأربعاء5/9/2018.



شروط التقديم وفقًا لكراسة الشروط على النحو التالي:



1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا، مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد.



2- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية.



3- يمكن الحجز للمتقدم شخصيًا بموجب الرقم القومي، وكذلك الحجز للقاصر بموجب الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد.



4- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت، تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.



5- في حالة مخالفة ذلك، يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد وإلغاء التخصيص واسترداد الوحدة، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



وتتضمن الشروط العامة ما يلي:



– الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة من المتقدم عند (الحجز + التعاقد).

– لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة، أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم.

– لن يتم إبرام عقد البيع بدون تقديم نسخة إضافية من تلك المستندات تتضمن أصل استمارة أو استمارات الحجز.

– يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد.

– يلتزم المُتقدم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز.

– شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز لكل وحدة سكنية يرغب المواطن فى حجزها على حدة وبشكل منفرد، وذلك بمبلغ 150 جنيها لكل كراسة





أسلوب حجز الوحدات :

– يتم التقديم عن طريق البوابة الإليكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على الموقع (www.mff.gov.eg)، حيث يقوم المتقدم للحجز باتباع الخطوات التالية:

1-ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية (المرفقة بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة، وإيصال سداد مقدم الحجز .

2-إضافة للمستندات التالية (استمارة / استمارات حجز الوحدة / الوحدات “حسب عدد الوحدات المُراد حجزها” بعد استيفائها وتوقيعها – صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه “سارية” – صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة “وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة” .

3– إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى “كهرباء – غاز – مياه”)، وذلك بملف واحد بصيغة (pdf)، حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها لتحميلها على الموقع.





يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإليكترونية وفقاً للخطوات التالية:



1-الدخول على الموقع الإليكترونى للصندوق (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

2-يقوم بملء استمارة / استمارات التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (sms) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذى قام بتسجيله على الموقع، وتتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

3-ويتم الإطلاع على الوحدات المطروحة وأكوادها والشروط العامة للحجز من النماذج المتاحة على الموقع، وتحديد كود الوحدة المطلوبة.

4-يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج / الزوجة – إن وجدت – بالإضافة إلى تحديد كود الوحدة / الوحدات السكنية بالمدن التى يرغب فى التقدم إليها، والمطروحة بالإعلان.

5-يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بملف واحد بصيغة (pdf) حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات (ملف pdf واحد) يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحتة الشخصية مع إظهار رسالة “تم حجز الوحدة / الوحدات المطلوبة بنجاح”.



أسلوب السداد:

1- يتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز لكل وحدة يُراد حجزها، وذلك لحساب صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فى أى مكتب بريد مُميكن بجميع محافظات الجمهورية.

2-يتم سداد باقى إجمالى ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين :

-البديل الأول؛ السداد الفورى نقداً بعد غلق الحجز بدون احتساب فائدة بأى من مكاتب البريد المُميكنة.

– والبديل الثانى؛ السداد بالتقسيط مع احتساب فائدة بأى من مكاتب البريد المميكنة وذلك كما يلى:

سداد دفعة استلام عند التعاقد لاستكمال مقدم الوحدة السكنية إلى 30 % من إجمالى ثمن الوحدة السكنية، وسداد باقى ثمن الوحدة السكنية على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهراً (3 سنوات) بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى.



أسعار الوحدات المطروحة للحجز :

1- محافظة القاهرة: 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 444906 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 431865 جنيه .

2- محافظة الإسكندرية: 1732 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 320261 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 310905 جنيه .

3- محافظة الفيوم:903 وحدات بطامية، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 220500 جنيه، و1140 وحدة بهوارة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 220500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 204750 جنيه.

4- محافظة المنيا: 437 وحدة بمطاى، سعر الوحدة بالدور المتكرر 252 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 236250 جنيه .



5- محافظة أسيوط :2145 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 314213 جنيه، و285 وحدة بأبنوب، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه، و407 وحدات بساحل سليم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 210 آلاف جنيه، و803 وحدات بمنقباد، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه، و432 وحدة بالبدارى، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 210 آلاف جنيه.



6-محافظة سوهاج: 1100 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 314213 جنيه، و900 وحدة بحى الكوثر، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 215250 جنيه.

7-

8- وفى محافظة الأقصر: 4229 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 307598 جنيه.

9- محافظة أسوان:910 وحدات بكوم أمبو، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 236250 جنيه.

10-محافظة البحر الأحمر:86 وحدة بالقصير، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 304500 جنيه، و142 وحدة بمرسى علم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 336 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 315 ألف جنيه.

11-محافظة مطروح: 333 وحدة بالحمام، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 220500 جنيه، و65 وحدة بسيدى عبدالرحمن، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 304500 جنيه.

12- محافظة البحيرة: 1968 وحدة بوادى النطرون، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه.