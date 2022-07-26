تفاصيل حادث انقلاب سيارة نقل أعلى «الأوسطي».. والمرور يعيد فتح الطريق

لقى شاب مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل «مقطورة» محملة بالطوب الأبيض -اليوم الثلاثاء- أعلى الطريق الدائري الأوسطي بمدينة حلوان في محافظة القاهرة ، واصطدامها بعدد من السيارات على الطريق.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث مروري صباح اليوم الثلاثاء، أعلى الدائري الأوسطي نتيجة انقلاب سيارة نقل مقطورة.

وانتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف لمتابعة ملابسات الواقعة ورفع حطام الحادث والاستماع لشهود العيان.

وتبين أن سيارة نقل محملة بأطنان من السن كانت تسير على الطريق الأوسطي، بعد نفق الأوتوستراد القادم من التجمع اتجاه حلوان وأكتوبر وانقلبت.

واتضح من التحريات الأولية أن سائق السيارة النقل اختلت عجلة القيادة من يده مما أدى لانقلابها، واصطدم بها عدة سيارات ملاكي ونقل.

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإزالة الحطام وإعادة حركة مرور السيارات مرة أخرى.