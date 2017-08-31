تفاصيل جولة وزير النقل بمحطات المترو

محمود محسن: توجه الدكتور هشام عرفات مساء اليوم إلى محطة مترو كلية البنات بالخط الثالث للمترو، للاطمئنان على انتظام جداول التشغيل، وتقديم خدمة مميزة للركاب. واستقل عرفات كابينة أحد قطارات المترو حتى محطة العتبة التبادلية، حيث تفقد الأرصفة وإطمئن على نظافة المحطة، ثم استقل أحد قطارات ال



محمود محسن:



توجه الدكتور هشام عرفات مساء اليوم إلى محطة مترو كلية البنات بالخط الثالث للمترو، للاطمئنان على انتظام جداول التشغيل، وتقديم خدمة مميزة للركاب.

واستقل عرفات كابينة أحد قطارات المترو حتى محطة العتبة التبادلية، حيث تفقد الأرصفة وإطمئن على نظافة المحطة، ثم استقل أحد قطارات الخط الثاني متوجها إلى محطة الجيزة للمترو، والتقى بعدد من الركاب وإطمئن على مستوى الخدمة المقدمة.

وتوجه عرفات إلى محطة سكة حديد الجيزة ، والتقي الوزير بركاب عدد من القطارات المميزة وركاب أحد قطارات النوم للاطمئنان على مستوى الخدمة، كما التقى بسائقي القطارات المتواجدة بالمحطة، وأثنى على المجهود الذي يبذله السائقون في عمليات التشغيل.

الجدير بالذكر ان وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية دفعت بتشغيل عدد 146 رحلة قطار إضافى (مكيفه ومميزه)، بالإضافة إلى زيادة عدد 26 عربة علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 10/9/2017، بإجمالى عدد مقاعد إضافية خلال فترة عيد الاضحى المبارك بحوالى 120 ألف مقعد، منهم حوالى 75 ألف مقعد إضافى بالقطارات المكيفة، وعدد 45 ألف بالقطارات غير المكيفة لرحلات الذهاب والعودة .