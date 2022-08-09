تفاصيل جولة وزير التموين اليوم بمحافظة بنى سويف

يقوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بجولة تفقدية لمحافظة بني سويف، بمشاركة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف و قيادات المحافظة، و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

و صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد كمال، بأن جولة المصيلحي تأتي فى إطار جولاته الأخيرة لعدد من محافظات الجمهورية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات والمنشآت التموينية.

وأشار أنه سيتم اليوم إفتتاح السجل التجاري المميز ببندر بني سويف التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية ، و افتتاح 6 فروع سجل تجاري مميزة بالفيديو كونفرانس بعدد من المحافظات.

وتشمل الجولة زيارة مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة بني سويف الجديدة والذى يقدم كافة خدمات البطاقات التموينية للمواطنين بنظام إلكتروني متكامل في اطار منظومة التحول الرقمي التى تنفذها وزارة التموين.

وفى إطار حرص الوزارة علي توافر السلع الأساسية والتموينية وإتاحتها بكافة المنافذ يقوم المصيلحي بتفقد فرع هايبر ماركت (مجمع استهلاكي) ببنى سويف والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما تشمل الجولة زيارة وتفقد مجمع مطاحن مصر الوسطى والذى يضم عدد 2 مطحن وصومعة تابعين لشركة مطاحن مصر الوسطى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك سيتم المرور على صومعة كوم أبو راضى بمركز الواسطى التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

ومن المقرر أن يرافق المصيلحي في جولته الميدانية اليوم كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، و اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين، و اللواء دكتور محمد عاطف الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، و وصفي جابر وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، وكذلك احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين.