تفاصيل جولة ميدانية لوزير الطيران داخل مطار القاهرة

دعاء محمود قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران صباح اليوم بجولة ميدانية في مطار القاهرة شملت مبنى الرحلات الموسمية ومبنى الركاب رقم2 ثم الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وبرج المراقبة لمتابعة سير العمل بالمنظومة الملاحية بمطار القاهرة الدولى.وبدأت الجولة بزيارة مبني الرحلات الموسمية بمطا

دعاء محمود

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران صباح اليوم بجولة ميدانية في مطار القاهرة شملت مبنى الرحلات الموسمية ومبنى الركاب رقم2 ثم الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وبرج المراقبة لمتابعة سير العمل بالمنظومة الملاحية بمطار القاهرة الدولى.

وبدأت الجولة بزيارة مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي المخصص للرحلات المتجهة من وإلى جدة والمدينة المنورة.

وطالب وزير الطيران بسرعة الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لموسم الحج.

كما تفقد سير العمل داخل مبني الركاب الجديد رقم 2 المخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية.

واطمأن الوزير علي انتظام الرحلات وحركة التشغيل ووجه سيادته بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمسافرين.

وفي سياق متصل، قام الوزير بزيارة تفقدية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بدأت بمبني برج المراقبة الجوية بأقسامه المختلفة والتي شملت وحدة برج مطار القاهرة وغرف الأجهزة ووحدة الإقتراب (Approach control unit) ، ثم زيارة لمركز مراقبة المنطقة (Area Control Center) والتى تقوم بالتوجيه النهائي للطائرات المغادرة ومتابعة الحركة الجوية حتى دخول وخروج الطائرات من المجال الجوى المصرى .

كما قام الوزير بزيارة للمقر الإداري للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية حيث تفقد سيادته محطة الأقمار الصناعية و أجهزة الرادارات وغرفة التحكم الملاحية والتى تقوم بإدارة الحركة الجوية بالتنسيق مع برج المراقبة

وتفقد أيضاً كل من المبنى الادارى للشركة وقاعات التدريب والمؤتمرات وكذا معمل اللغات، والتقى وزير الطيران خلال الزيارة بالعاملين بالشركة من مراقبين جويين ومهندسين وإداريين ، وأكد على ضرورة الإلتزام بكافة معايير الأمن والسلامة فى إدارة منظومة الملاحة الجوية بالمطارات المصرية .

من ناحية أخري إلتقى الفريق يونس المصري اللواء محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS فى إطار سلسلة الإجتماعات مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة للتعرف على أداء العمل والوقوف على التحديات والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة، حيث قام اللواء كامل بتقديم عرض توضيحى عن الأنشطة والخدمات التى تقدمها الشركة، وفى نهاية الإجتماع وجه وزير الطيران بإنشاء منظومة متكاملة لزيادة أنشطة الشركة لخدمة حركة الطيران وتوفير أفضل الخدمات لشركات الطيران بالمطارات المصرية .