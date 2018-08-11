تفاصيل جولة رئيس المقاولون العرب لطريق النويصب بالكويت

المال - خاص:استكمالاً لجولته التفقدية لمشروعات الشركة بالكويت، قام المهندس محسن صلاح رئـيس مجلس إدارة شـركـة المقاولون العـرب بزيـارة مشـروع طريق النويصيب الذى تنفذه الشـركة بدولـة الكـويـت بقـيمة إجمالـية 169.5 مـليون ديـنار كـويـتى.وخلال الجولـة التي رافقه فيها المهندس رضـا ربـيع الرئـيس

المال – خاص:

استكمالاً لجولته التفقدية لمشروعات الشركة بالكويت، قام المهندس محسن صلاح رئـيس مجلس إدارة شـركـة المقاولون العـرب بزيـارة مشـروع طريق النويصيب الذى تنفذه الشـركة بدولـة الكـويـت بقـيمة إجمالـية 169.5 مـليون ديـنار كـويـتى.

وخلال الجولـة التي رافقه فيها المهندس رضـا ربـيع الرئـيس التنفـيذى لشـركة المقـاولـون العـرب الكويتية ونائـب الرئيـس التنفـيذى المهندس محـمد الدكـرورى وبحضور المهندس حسـام فـايـد رئيـس قطاع أسيـا ومديـر المشـروع المهندس هشـام صـدقـى ونائـب مديـر المشـروع المهندس خـالـد سـامـى، أشـاد المهندس محسـن صلاح بالأعمـال المنفذة وجـودة الأعمـال.

من جانبه، صـرح المهندس هشـام صـدقـى مديـر المشـروع بأن المشـروع يتضمـن تصميم وتنفيـذ جميع أعمـال العقد والتى تشمل عدد (9) جسـور وتطوير الطريق بطول 45 كم مع نقل وحماية الخدمات القائمة على جانبـى الطريق علما بأن المشروع يخدم الخطة التنموية لدولة الكويت بالمنطقة الجنوبية بمنشأتها الحيوية والمدن السكنية الجديدة والطريق الرئيـسى بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.