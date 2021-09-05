تفاصيل جولة «السيسي» لتفقد منشآت العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص أثناء وجوده صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور احتفالية “أبواب الخير” على تفقد بعض منشآت العاصمة الإدارية ومنها دار الأوبراالجديدة بمدينة الفنون والثقافة.

وأضاف السفير بسام راضي، أن دار الأوبرا الجديدة تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، حيث تضم قاعة رئيسية تصل سعتها إلى 3500 فرد، مقامة وفقاً لاحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية إلى جانب مسرح للموسيقى يصل سعته إلى 1300 فرد، مؤهل وفقاً للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية بحانب مسرح للدراما والأداء الحركي يتسع 700 فرد، وذلك في إطار طراز معماري فريد وثري.

كما تفقد الرئيس سير العمل في مبنى البرلمان الجديد وقاعته الرئيسية وكذلك القاعات الملحقة بها، حيث اطلع سيادته على مستجدات الموقف الإنشائي للمبني، كما تابع السيد الرئيس الموقف التنفيذي لمسجد مصر، الذي يقع في نطاق مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذي يعد من أكبر المساجد في العالم ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ القرآن، كما تفقد سيادته كذلك سير الأعمال بساحة الشعب، بما فيها حديقة الشعب، والنصب التذكاري المقام على النمط الفرعوني، وأعمال تركيب ساري العلم الأطول عالمياً.

كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتضمن تنفيذ منطقتي انتظار حافلات تصل بين العاصمة الإدارية ومختلف مناطق القاهرة الكبرى، فضلاً عن منطقة انتظار للحافلات التي تربط بين العاصمة وعدد من عواصم المحافظات، إلي جانب صالة ضخمة للمغادرة والوصول من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن ما يتضمنه المشروع من مركز تجاري، ومبانٍ إدارية وخدمات، ونقطة شرطة، ووحدتي مطافئ وإسعاف، ومحطتين للتزود بالوقود، ومناطق انتظار للسيارات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استمع لشرح مفصل من المسئولين والعاملين بالمواقع الإنشائية المختلفة بشأن مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الإنجاز، موجهاً سيادته بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لكل المباني والمنشآت الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من شأنها أن تمثل نقلة نوعية في مفهوم بناء الوجه الحضاري المنشود للدولة المصرية الحديثة، وبداية الجمهورية الجديدة.