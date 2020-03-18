تفاصيل جهود الفرق البيطرية لمكافحة عدوي فيروس كورونا في المحافظات (صور)

كشفت وزارة الزراعة عن أنشطة هيئة الخدمات البيطرية في السيطرة على انتشار فيروس كورونا

كشف السيد القصير وزيرالزراعة عن أنشطة هيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات ومشاركتها في المهمة الوطنية لحماية المواطنين من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا .

جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا.

كما تلقى وزيرالزراعة تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية حملة التطهير يوم السبت الماضي وحتى الآن.

وأشار التقرير إلى أنه تم في يوم السبت الماضي 14مارس مكافحة الوباء في محافظة الدقهلية حيث تم تكليف عدد 5 فرق آمان حيوى لتغطية مجموعة من المراكز للتطهير وخفض الحمل الفيروسي ضد فيروس كورونا وهى مركز بنى عبيد ومركز المنصورة وحى شرق المنصورة ومركز بلقاس ومركز نبروه .

وذكر التقرير أنه تم خلال الحملة تطهير المساجد والصيدليات ذات الكثافة العددية العالية والمواقف العمومية ( موقف الأتوبيس الدولى -موقف الأتوبيس القديم ) بالدقهلية حيث تم رش المارة و السيارات كما تم تطهير مستشفي العام ومستشفي بلقاس ومستشفي بنى عبيد ومستشفي نبروه والاسعاف وأقسام الشرطة.

وأوضح التقرير أنه تم في يوم الاحد 15مارس تطهير المنشآت في كفر الشيخ من إدارات ووحدات بيطرية ببعض مراكز المحافظةو تطهير سوق الماشية ببلقاس عقب انتهاء اعمال السوق، تطهير مكاتب البريد ومقر شرطة النجدة بالمنصورة، تطهير المنشآت الحكومية بشربين.

وأفاد التقرير أنه تم في يوم الاثنين الماضي تطهير عدة مؤسسات في القاهرة منها منطقة 15 مايو جراء ما حدث من نفوق بعض الحيوانات،وكذلك محافظة المنيا التي يتم فيها تطهير ديوان المديرية يوميا بالمطهرات اللازمة.

كما قامت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم بتكليف 4 فرق آمان حيوي لتطهير بعض المؤسسات الحيوية كما تم التطهير لخفض الحمل الفيروسي ضد فيروس كورونا المستجد بمنطقة الازهر التعليمية والمسجد الملحق بها.

وأضاف التقرير أن الحملة انطلقت بكفر الشيخ يوم الاثنين أيضا من خلال استمرار أعمال التطهير بمديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ والإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها وشهدت محافظة دمياط قيام الفرق البيطرية بتطهير المديرية والإدارات التابعة لها وكذلك الإدارات الزراعية.

ولفت التقرير إلى أنن محافظة البحيرة شهدت تطهير مديرية الطب البيطرى ومجزر كوم حمادة، كما تم رش لمداخل مدينة غرب النوبارية والأرضيات وأماكن التلامس.

بينما قامت هيئة الخدمات البيطرية بتطهير مديرية الطب البيطرى والإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها في محافظة القليوبية .

وكشف التقرير أن الحملة القومية تولت في يوم الثلاثاء 17مارس استمرار العمل فى رش وتطهير الإدارات والوحدات البيطرية بادارة دمنهور والرحمانية بالبحيرة ، فضلا عن رش وتطهير الإدارة البيطرية بالعريش بشمال سيناء و رش وتطهير مبنى المحافظة ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والمطافى والمدارس ومقرات المديريات والهيئات المختلفة بالمحافظة وبنك الـ CIB في شمال سيناء.

وأوضح التقرير أن مُحافظة القليوبية شهدت -الثلاثاء -استمرار الرش والتطهير للإدارات الخارجية والمجازر والوحدات التابعة لها، وكذلك مُحافظة المنيا التي تم بها رش و تطهير ديوان عام محافظة المنيا و المحكمة و المجلس القومي للمرأة و إدارة المرور.

ونوه التقرير إلي أن محافظة الغربية شهدت قيام مديربة الطب البيطرى من أول الأسبوع وحتى تاريخه بتكثيف أعمال التطهير لكافة وتطهير جميع المُنشأت التابعة لديوان عام المديرية والمُنشأت الحكومية مثل مبنى النيابة الإدارية بعض مبانى المراكز المدن وأخرى.

وأضاف التقرير أن مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر قامت الثلاثاء بأعمال الرش والتطهير للكنائس (كنيسه الانبا شنوده ، كنيسه مارقس بالاحياء، كنيسه مار مينا).

وذكر التقرير أن أمس الاربعاء قامت القوافل البيطرية بالمكافحة في المنيا، حيث تم تطهير مبني كبار الزوار و محكمة الأسرة، وتم رش وتطهير سوق الجمله بمدينة أكتوبر وتطهير مركز ومدينه أوسيم ومركز ومدينة الحوامدية وبعض المساجد كما تم رش وتطهير النيابة الإدارية بالأقصر .

وأفاد التقرير أن فرق المكافحة جابت محافظة القاهرة أمس حيث تم تطهير ورش مبنى جهاز مدينة الشروق وبعض المبانى الحكومية الأخرى بمدينة الشروق، وتم تطهير ورش مساحة كبيرة فى مخر السيول فى مدينة 15مايو حيث تم انتشال أكثر من 109جثة لحيوانات متنوعة وتم تطهير المكان كاملا والمبانى المجاورة له.

وأوضح التقرير أيضا أنه تم تطهير منطقة الزرايب كاملة فى حى منشأة ناصر حيث نفق 500 خنزير غرقا فى المياه وتم تطهير المكان وأخذ عينات من الخنازير وإرسالها الى المعمل وتم دفنها فى مدفن صحى فى مدينة 15مايو بالاستعانة بسيارات هيئة النظافة بالقاهرة .

وذكر التقرير أن جولات فرق المكافحة زارت البحر الاحمر أمس ،حيث تم رش وتطهير للمساجد والكنائس والنيابة الاداريه وهيه الأبنية التعليمية وسوق الدهار والرياشات وشركة المياه والصرف الصحي وبالتنسيق مع مديرية الصحة وتطهير مديرية الطب البيطري ببني سويف ورش وتطهير لمبنى هيئة النيابة الإدارية بمركز قطور وسوق برما بمركز طنطا.