تفاصيل جلسة مزاد 23 فبراير 2021 للبضائع والسيارات المخزنة بجمارك السويس

عدد من البضائع والسيارات من المقرر بيعها في مزاد في 23 فبراير الحالي

تعقد مصلحة الجمارك يوم 23 فبراير 2021 بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع الواردة من الخارج والمخزنة بساحات جمارك السويس والأدبية والسخنة وبدر الجاف.

وقالت مصلحة الجمارك إن المزاد سيشمل السيارات والبضائع التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها، والتي تأتي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك .

وأشارت المصلحة إلى أن المزاد عبارة عن عدد 45 لوط بضائع عامة بجمرك العين السخنة، وبضائع متنوعة منها لعب أطفال، أقمشة بوليستر، خيوط، قطع غيار سيارات، أدوات كهريائية، وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

كما سيتم بيع 22 لوط بضائع متنوعة بمخزن سرحان (العين السخنة)، وكذا بضائع بمخزن جمرك السويس عبارة هم لوط أدوات ماكياج.

كما سيتم بيع عدد 6 لوط بضائع جمرك الأدبية عبارة عن قطع غيار سيارات، إكسسوار كمبيوتر، لوازم موبايل (أدوات كهريائية )، وعدد 2 لوط سيارات بعدد 2 سيارة نقل، بالاضافة الى 4 لوط بميناء بدر الجاف عبارة عن بضائع متنوعة.

كما تقرر بيع 14 لوط تشمل 17 سيارة بمخزن السيارات بجمارك السويس ، كما سيتم بيع سيارات بمخزن المستودعات بجمارك السويس وتشمل عدد 47 لوط عنهم 54 سيارة.

وكما سيتم بيع سيارات بمخزن (ث) بجمارك السويس ويحتوي على عدد 14 لوط عنها 16 سيارة .

ولفتت المصلحة الى أن إجمالي السيارات تشمل 87 سيارة وموتوسيكل ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وتشمل: (مرسيدس – كاديلاك – ميتسوبيشي- فورد – هونداى – داتسون – رونج روفر – كيا – تويوتا – فيات – كرايسلر – رأس جرار – جي ام سي- شيفرولية – ورأس جرار وغيرها).

وأشارت المصلحة إلى أنه من المقرر بيع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي .

كما أنه يمكن معاينة البضائع والسيارات بجميع المخازن والساحات خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

وأكدت أنه من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين ، كما يتم خصم التأمين من السعر في حالة رسو اللوط على المشترك ، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد .

وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، كما يتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

كما يتم ترخيص السيارات لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 وتعديلاته ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.