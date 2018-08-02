تفاصيل جلسة حوارية بين وزير الإنتاج الحربي و40 شركة ألمانية

محمود محسناجتمع اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الخميس، مع 40 شركة في ألمانيا، خلال زيارته الأخيرة لبرلين.وأوضح العصار، للمستثمر الألماني، أن مصر في هذه الآونة تنفذ شبكة طرق لم تقام منذ 30 عامًا.وأوضح أن شبكة الطرق تخدم المواطن والمستثمر، وتشجع الاستثمار، لافتاً إلى أن ال

محمود محسن

اجتمع اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الخميس، مع 40 شركة في ألمانيا، خلال زيارته الأخيرة لبرلين.

وأوضح العصار، للمستثمر الألماني، أن مصر في هذه الآونة تنفذ شبكة طرق لم تقام منذ 30 عامًا.

وأوضح أن شبكة الطرق تخدم المواطن والمستثمر، وتشجع الاستثمار، لافتاً إلى أن الطرق هى شرايين النهضة والحياة.

وأضاف: “في حالة وجود طرق غير مُمهدة أو لديك مشاكل في السكك الحديد سيكون هناك تأثير بالطبع على مناخ الاستثمار، والدولة في هذه الآونة تسعى لتحسين المناخ، وبالتالي تقوم بإنشاء طرق جديدة وصيانة الطرق القائمة بالفعل علاوة على تحديث وتطوير السكك الحديدية”.

واستطرد: “البنية التحتية هي الأساس لأي صناعة، فعندما يأتي المستثمر لاقامة مصنع، سيأتي له مواد خام من الميناء، وسيحتاج لتصدير منتجاته أو للأسواق الداخلية، فإذا كان في مشاكل في الطرق أو في السكة الحديد هتبقي الدنيا مش ظريفة بالنسبة له”.