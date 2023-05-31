تفاصيل جلسة المباحثات الموسعة بين مصر وفلسطين برئاسة رئيسي وزراء البلدين بالعاصمة الإدارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة، ضمت وفدي البلدين، وتم خلالها مناقشة عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات المختلفة.

حضر المباحثات من الجانب المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير إيهاب سليمان، رئيس مكتب تمثيل مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، والسفير أسامة خضر، مدير إدارة فلسطين لدى وزارة الخارجية، ومسئولو الجهات المعنية.

وضم الوفد الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، والسفير/ دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر، واللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية، وخالد العسيلي، وزير الاقتصاد الوطني، ورياض عطاري، وزير الزراعة، والشيخ/ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشئون الدينية، و عاصم سالم، وزير النقل والمواصلات، والدكتور/ محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان، والدكتور محمود أبو مويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، والمهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وفريد الغنام، وكيل وزارة المالية، وعدد من المسئولين الفلسطينيين.

مدبولي: القضية الفلسطينية تحتل مكانة مهمة في قلب كل مصري

وفي مستهل المباحثات، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي برئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الزيارة لها أهمية كبيرة، وأن مباحثات اليوم مع وفد الحكومة الفلسطينية في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، هي المباحثات الرسمية الأولى التي يستضيفها هذا المقر الجديد، وذلك يعكس عمق الروابط التاريخية التي تربط بين مصر وفلسطين.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية؛ قيادة وشعبًا، على دعم فلسطين، وأن القضية الفلسطينية تحتل مكانة مهمة في قلب كل مصري، ومصر ستظل دائمًا داعمًا قويًا لحقوق الشعب الفلسطيني التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وأكد في الوقت نفسه، التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية لها ثوابت واضحة في هذا الشأن.

وتطرق مدبولي إلى مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بإعادة إعمار غزة، التي أعلن عنها مايو 2021، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ عدد من المراحل في مبادرة إعادة إعمار غزة، ووصف هذه المبادرة بأنها مهمة للغاية ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وأشاد مدبولي بالزيارات التي قام بها الوفد الفلسطيني، الذي يزور مصر حاليًا، لعدد من المؤسسات المصرية منذ قدومه إلى مصر، وباللقاءات الثنائية التي عقدها الوزراء الفلسطينيون مع نظرائهم المصريين لبحث أوجه التعاون المشترك.

أشتية: العلاقات بين مصر وفلسطين ضاربة في جذور التاريخ

من جانبه، تقدم الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال إنهم يكنون لسيادته كل الاحترام، وطلب نقل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن للرئيس السيسي.

وتوجه الدكتور محمد أشتية بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وللوزراء المصريين، على توجيه الدعوة للحكومة الفلسطينية لزيارة مصر، وحفاوة الاستقبال.

وتطرق للحديث عن زيارته بالأمس لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والأهمية الكبيرة لهاتين الزيارتين.

وأعرب عن سعادته بعقد هذه المباحثات في العاصمة الإدارية الجديدة، كأول مباحثات تعقد في ذلك الصرح العظيم، الذي يُضاف إلى إنجازات مصر. وقال أن العلاقات بين مصر وفلسطين ضاربة في جذور التاريخ، وكانت مصر دومًا هي السند الداعم للقضية الفلسطينية.

وأكد “أشتية” أن الحكومة الفلسطينية تعرب عن تقديرها للجهود الدبلوماسية المبذولة من جانب الدولة المصرية، ووزارة الخارجية المصرية، لدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، متوجهًا في هذا الشأن بالشكر سامح شكري، وزير الخارجية.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني إن حكومته تتبنى استراتيجية تنموية، تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، مرحبا بالتعاون المصري لتحويل هذه الاستراتيجية إلى حقيقة على أرض الواقع.

ولفت في هذا الإطار إلى أنه التقى والوفد الفلسطيني بالمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رجال الأعمال المصريين، ووجّه لهم الدعوة لزيارة الأراضي الفلسطينية لبحث تنفيذ عدد من المشروعات.

وخلال جلسة المباحثات، عرض الوزراء المصريون نتائج الجلسات الثنائية التي عقدت أمس مع نظرائهم من الحكومة الفلسطينية، وما تم التوافق عليه من مشروعات؛ ومن برامج تدريب ومساعدات فنية.

وفي ختام المباحثات، شهد رئيسا وزراء البلدين مراسم التوقيع على وثيقتين، الأولى في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ووزارة الزراعة بدولة فِلسطين، والوثيقة الثانية، بشأن مُشاورات سياسية بين وزارة الخارجية المصرية، ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فِلسطين.