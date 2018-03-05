تفاصيل جلسة الحوار المجتمعي للتخطيط حول تحديث 2030

ياسمين فواز:بدأت وزارة التخطيط أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، من خلال اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والآداء، بحضور نواب البرلمان. وفي بداية الاجتماع رحبت سيلفيا نبيل بالدكتو

ياسمين فواز:

بدأت وزارة التخطيط أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، من خلال اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والآداء، بحضور نواب البرلمان.

وفي بداية الاجتماع رحبت سيلفيا نبيل بالدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة التخطيط، وممثلي الوزارة، وممثلي وزارة المالية، والسادة النواب الحضور، لافتة إلى أن وجود المالية، جاء للتنسيق بين وزارتي المالية، بشأن موازنات البرامج والأداء وضرورة ربطها بالاستراتيجية.

وقال الدكتور حسين أباظة ممثل وزارة التخطيط أن الوزارة قررت بدء سلسلة من الاجتماعات في الحوار المجتمعي وفي صدارة هذه السلسلة النواب، للاستماع لآرائهم، وقام بعرض بريزنتيشن حول تحديث الاستراتيجية، لافتا إلى اهتمام الوزارة بآراء النواب وأولوياتهم.

وأضاف أباظة أن أي استراتيجية، لا بد وأن تخضع لعملية تحديث، بالإضافة إلي الظروف الخاصة التي مرت بها مصر وهو ما يتطلب التحديث، والعمل على محاور التنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤكدا على اتساق الاستراتيجية مع أهداف التنيمة المستدامة، والاتفاقات الدولية، والترابط بين المحاور المختلفة في كافة القطاعات.

وعرضت وزارة التخطيط، ما تم مع الوزارات والقطاعات المختلفة، وعقد 30 ورشة عمل، للعمل علي تحديث الاستراتيجية الموجودة، بالاستماع إلى وجهات نظر الوزارات والنواب والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من تحديث الاستراتيجية، سيتم اخضاعها للجنة من الخبراء في كافة المجالات، للأخذ في الاعتبار أكبر قدر ممكن من المدخلات والأراء.

وعرض النواب آرائهم حول الاستراتيجية، ودار نقاش حول الاستراتيجية بين النواب وممثلي الوزارة.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن النواب طلبوا وجود رؤى حول بعض النقاط في الاستراتيجية، مثل الزيادة السكانية، والاستثمار في البشر، والزراعة، وزيادة الانتاج، والصناعات الصغيرة، وعودة العاملين في الخارج، الإصلاح المؤسسي، والآثار والسياحة.

وطالبت نبيل وزارة التخطيط، بتقديم تقرير حالة عن ما تم تنفيذه من الاستراتيجية، وجدول مقارنة بين الموجود في الاستراتيجية والمطلوب تحديثه.