تفاصيل جلسة أبو ريدة ولاعبي منتخب مصر في طائرة جروزني

علي المصري عقد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع لاعبي منتخب مصر، على متن الطائرة التي أقلت بعثة الفراعنة من مدينة سان بطرسبورج في طريقها إلى جروزني عاصمة الشيشان، حيث المقر الدائم لبعثة الفراعنة خلال مباريات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا. وتحدث أبو ريدة مع ا

علي المصري

عقد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع لاعبي منتخب مصر، على متن الطائرة التي أقلت بعثة الفراعنة من مدينة سان بطرسبورج في طريقها إلى جروزني عاصمة الشيشان، حيث المقر الدائم لبعثة الفراعنة خلال مباريات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وتحدث أبو ريدة مع اللاعبين عن الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراته أمام روسيا بثاني جولات دور المجموعات للمونديال.

وطالب اللاعبين بضرورة تعويض الجمهور المصري الذي كان ينتظر تقديم أداء أفضل في هذه المواجهة.

وتعاهد اللاعبون لرئيس اتحاد الكرة على القتال خلال المباراة المقبلة أمام السعودية يوم الاثنين المقبل في مدينة فولجوجراد، وتحقيق الفوز، ليكون أول انتصار لمنتخب مصر خلال تاريخ مشاركاته في بطولات كأس العالم.

كان المنتخب المصري قد خسر مباراته الثانية أمام نظيره الروسي 3/1 بعد خسارة مباراته الأولي أمام أوروجواي 1/0، وهو نفس مصير المنتخب السعودي الذي سقط بخماسية نظيفة أمام نظيره الروسي في افتتاح البطولة يوم الخميس الماضي، قبل أن يخسر من أوروجواي منذ قليل بهدف نظيف، ليودع المنتخبان المصري والسعودي كأس العالم مبكرا، ويتأهل منتخبا روسيا وأوروجواي إلي دوى الستة عشر.



