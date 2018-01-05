تفاصيل جديدة في حادث سقوط البالون الطائر بالأقصر

متابعات كشف مسؤول بمطار البالون الطائر الغربي بالأقصر، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حادث الأقصر، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط وتسبب سوء الأحوال الجوية في سقوط بالون طائر بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة سائحة وإصابة 12 آخرين. و أوضح مسؤول بمطار البالون الط

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كشف مسؤول بمطار البالون الطائر الغربي بالأقصر، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حادث الأقصر، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

وتسبب سوء الأحوال الجوية في سقوط بالون طائر بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة سائحة وإصابة 12 آخرين.

و أوضح مسؤول بمطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، أن شركات البالون لم تتلقَ أية إخطارات بإلغاء الرحلات لسوء حالة الطقس المتوقعة حتي صباح الجمعة، ولذلك خرجت الرحلات بصورة طبيعية تماماً دون أية مشكلات، حيث إنه حتى مساء الخميس وصباح الجمعة كان الطقس مثالياً تماماً لإقلاع رحلات البالون، وهو ما تثبته الرصدة الجوية التي تخرج من برج مطار الأقصر الدولي قبل الطيران بنصف ساعة، وكذلك الرصدة الجوية التي تخرج من أرض مطار البالون بالبر الغربي.

وأضاف المصدر أن رصدة مطار الأقصر ومطار البالون خرجتا ببيانات واحدة، حيث كانت الخانة التي يوجد بها قياس سرعة الريح تقول (Calm)وهذا يعني أن الريح سرعتها صفر، وكان من المقرر إقلاع 22 رحلة بالون، لكن فور وقوع الهبوط الصعب للبالون في أرض البر الغربي ألغى 3 طيارين رحلاتهم، موضحاً أنه قبل هبوط الرحلة زادت سرعة الريح وأصبحت أكثر من 15 عقدة ما يساوي 27 كيلو، وتعد هذه السرعة كبيرة في مجال البالون، وحدث ما يسمي (Hard Landing)، وهذا ما تسبب في الإصابات وحالة الوفاة التي وقعت.

وقال المصدر إن ما حدث ليس هبوطاً اضطرارياً أو خطأً فردياً من الطيار، ولكنه قضاء وقدر يحدث بصورة طبيعية عندما تزيد سرعة الرياح بصورة غير متوقعة، حيث إن طيار البالون قاوم الرياح، وقام بالهبوط الصعب الذي حدث، حيث إن الطبيعة لا يستطيع أحد أن يقف أمامها.

وأمس بدأت سلطة الطيران المدنى التحقيق في واقعة الهبوط القوي للمنطاد التابع لإحدى الشركات بمحافظة الأقصر.