تفاصيل جديدة بأزمة رئيس هيئة الأوقاف المقال

مستند يؤكد إجراء مناقصة لاختيار السمسار المنفذ لصفقة «التعمير والإسكان» كتب - مصطفى طلعت: فى رد فعل سريع حول التقرير الذى نشرته «المال» أمس الأربعاء، حول أزمة د.أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المقال، على خلفية بيع جزء من حصة الهيئة فى بنك التعمير والإ

مستند يؤكد إجراء مناقصة لاختيار السمسار المنفذ لصفقة «التعمير والإسكان»

كتب – مصطفى طلعت:



فى رد فعل سريع حول التقرير الذى نشرته «المال» أمس الأربعاء، حول أزمة د.أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المقال، على خلفية بيع جزء من حصة الهيئة فى بنك التعمير والإسكان، أرسل مصدر مطلع، مستندا للجريدة يثبت إجراء «عبد الحافظ» مناقصة لاختيار السمسار المنفذ للعملية.

تعود الأزمة إلى قيام «عبد الحافظ» بتقليص حصة الهيئة فى بنك التعمير والإسكان من %11.43 إلى %5.03، عبر بيع 8.09 مليون سهم بسعر 50 جنيهاً، بحصيلة إجمالية 404.9 مليون جنيه، منتصف يناير الماضى، وعقب ذلك تم تحويل ملف الصفقة للنيابة، وإقالته من منصبه.

ويكشف المستند الذى تنشر «المال» صورة ضوئية منه، إرسال إدارة المشتريات بهيئة الأوقاف فى 15 نوفمبر 2017، خطاباً إلى شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية، لتقديم عروضها السعرية بخصوص العمولات فى البيع والشراء «المتاجرة»، على أحجام كبيرة من التعامل فى الأسهم بالسوق الرئيسى للأوراق المالية، ما يعنى أن رئيس الهيئة لم يسند العملية إلى شركة بعينها بالأمر المباشر.

وطلب الخطاب من شركات السمسرة موافاة الهيئة بالأسعار، على أن يكون السعر شامل المصروفات والضرائب والدمغات الحكومية وضريبة القيمة المضافة، إن وجد، فى موعد أقصاه 5 أيام على الأكثر من تاريخه.

وعلمت «المال» أن عددا كبيرا من الشركات تقدمت بالفعل إلى المناقصة، وتم انتقاء 5 شركات كبرى، وقع الاختيار على 3 منها، وهى هيرميس لتداول الأوراق المالية، وسى آى كابيتال، وبلتون، وذلك وفقا للعروض المالية والفنية الأنسب، وامتلاكها مراكز بحوث، وتم تحديد العمولة بواقع 1 فى الألف.

وأخطرت الهيئة الشركات بعد ذلك بأنها ستعدل شركات السمسرة المتعاقد معها كل 6 أشهر، علماً بأن «بلتون» هى من نفذت صفقة بنك التعمير والإسكان.

وأكدت المصادر أن عملية بيع الأسهم تمت على سعر 50 جنيهاً بعد محاولة الترويج على أسعار 60 و55 جنيهاً، ولم يتقدم مشتر، موضحة أن 13 مؤسسة مالية أجنبية ومصرية حكومية، اشترت السهم، وأن «بلتون القابضة» ليست من بينها كما أثير فى بعض التحليلات.

ونشرت “المال” أمس، تقريراً تحت عنوان «قراءة موضوعية فى محاكمة عبدالحافظ»، تضمن تصريحات من مسئول بارز بسوق المال، يشير إلى أن القانون يتيح لرئيس هيئة الأوقاف، التصرف فى محافظ الأوراق المالية، أو السيولة، طالمًا لا ترتبط بوقف قائم، كما أن له سلطة مطلقة فى ذلك باعتباره مديرًا لها.

