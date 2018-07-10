تفاصيل توقعات المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة

لعبة كراسي موسيقية جديدة تضيف للثلاثيني 5 أسهم و19 للسبعينيمنى عبدالباريكشف بنك استثمار فاروس اليوم الثلاثاء عن توقعاته لعملية المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية، و الأسهم المتوقع إضافتها، وتلك المرجح إزاحتها في إطار عملية المراجعة نصف السنوية التي تتم للمؤشرات الرئيسية للسوق مرتين

لعبة كراسي موسيقية جديدة تضيف للثلاثيني 5 أسهم و19 للسبعيني





منى عبدالباري

كشف بنك استثمار فاروس اليوم الثلاثاء عن توقعاته لعملية المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية، و الأسهم المتوقع إضافتها، وتلك المرجح إزاحتها في إطار عملية المراجعة نصف السنوية التي تتم للمؤشرات الرئيسية للسوق مرتين سنويا.

وتحاكي عملية المراجعة الدورية لمؤشري EGX30 ، وEGX70 لعبة الكراسي الموسيقية، ويتم إجراؤها وفقا لعدة اعتبارات أهمها على الإطلاق معيار السيولة والذي يتم وفقا للقيمة الإجمالية للشركة بعد استبعاد الصفقات، والعائد على رأس المال خلال فترة الستة أشهر السابقة لعملية المراجعة النصف سنوية، والتي تٌجرى مرتين سنوياً الأولى مطلع فبراير، والثانية مطلع أغسطس، وكذا معدل دوران الأسهم .

وقال بنك الاستثمار في ورقة بحثية صدرت اليوم أن يضاف للمؤشر الثلاثيني أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية، وإبن سينا فارما، و سيدي كرير للبتروكيماويات، وبنك قطر الوطني الأهلي، وإيديتا للصناعات الغذائية.

بينما يتم في المقابل خروج أسهم غبور أوتو، مصرف أبوظبي الإسلامي، وعامر جروب القابضة، و الشركة المالية والصناعية، والعربية للأسمنت.

واستعرض “فاروس” الوزن النسبي للأسهم التي سيتم إضافتها لـ EGX30 وأيضا العائد على رأس المال وذلك وفقا للجدول التالي:

م اسم الشركة معدل دوران رأس المال (6 أشهر) / جنيه مصري الوزن النسبي على مؤشر EGX30 الفترة من ( 9: 18 يوليو) 1 القابضة المصرية الكويتية 2.515 مليار 4.7% 2 سيدي كرير للبتروكيماويات 2 مليار 2.8% 3 إيديتا للصناعات الغذائية 1.35 مليار 1.7% 4 بنك قطر الوطني الأهلي 1.4 مليار 1.5% 5 ابن سينا فارما 2.4 مليار 1.5%

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 توقع بنك الاستثمار أن يتم استبدال 19 سهم بعدد آخر مماثل وفقا لنفس الاعتبارات المذكورة سابقا، ويضم الجدول التالي الأسهم المرجح إضافتها وإزاحتها ومعدل دوران رأس المال، و الوزن النسبي .

م أسهم متوقع إزاحتها أسهم متوقع إضافتها معدل دوران رأس المال (6 أشهر)/ جنيه مصري الوزن النسبي علىEGX70 الفترة من ( 9: 18 يوليو) 1 شرم دريمز للاستثمار السياحي عامر جروب القابضة 1.340 مليار 0.00% 2 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية سي آي كابيتال القابضة 1.305 مليون 0.4% 3 سيدي كرير للبتروكيماويات الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” 1.198 مليار 0.3% 4 الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري غبور أوتو 1.125 مليار 0.30% 5 البنك المصري الخلجي دايس للملابس الجاهزة 757.2 مليون 1.10% 6 العبوات الطبية مصرف أبوظبي الإسلامي 616.6 مليون 0.8% 7 أطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي العربية للأسمنت 541.9 مليون 0.30% 8 إيديتا للصناعات الغذائية العربية لإدارة الأصول 330.55 مليون 0.10% 9 ابن سينا فارما بنك فيصل الإسلامي 309.9 مليون 0.00% 10 الإسماعيلة للصناعات الغذائية العربية للسيراميك (سيراميكا ريماس) 258.5 مليون 0.10% 11 العربية وبولفارا للغزل والنسيج التعمير والاستشارات الهندسية 258.4 مليون 0.9% 12 العامة لتصنيع الورق “راكتا” النعيم القابضة 256.65 مليون 0.00% 13 المصرية للنشا والجلوكوز بي بي أي القابضة للاستثمارات المالية 212.2 مليون 0.50% 14 مطاحن مصر الوسطى الاسماعيلية مصر للدواجن 181.19 مليون 0.10% 15 الاستثمار العقاري العربي “إليكو” التوفيق للتأجير التمويلي 177 مليون 0.30% 16 القابضة المصرية الكويتية الملتقى العربي للاستثمارات 146.4 مليون 1% 5 العربية للألمونيوم عز الدخيلة – الإسكندرية 144 مليون 50.6% 18 القاهرة للاستثمارات والتنمية مصر للأسمنت – قنا 138.6 مليون 1% 19 سماد مصر “إيجيفرت” شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي “نيوداب” 135.3 مليون 0.4%

يشار إلى ان عملية المراجعة النصف سنوية السابقة والتي بدأ تطبيقها مطلع فبراير الماضي تمت خلالها إضافة أسهم مصر للألمونيوم، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و جي بي أوتو، وأوراسكوم كونستراكشون ليميتيد، وجهينة للصناعات الغذائية للمؤشر الثلاثيني، فيما خرجت شركات النساجون الشرقيون للسجاد، وسيدي كرير للبتروكيماويات، والصناعات الغذائية “دومتي” و المالية والصناعية المصرية، والقاهرة للزيوت والصابون.