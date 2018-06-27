تفاصيل توفير يصل لـ 60 % للسيارات الكهربائية المرتقب طرحها

أحمد عوضأجرت "المال" مقارنة بين السيارات التقليدية المدعومة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر، والسيارات الكهربائية المرتقب طرحها من حيث مصاريف التشغيل.من جهته، أكد حسن الدسوقي، رئيس مجلس شركة درشال، الوكيل الحصري لسيارات DFM وDFLZ، أن السيارات الكهربائية ستساهم في تخفيض معدلات التشغيل بنسب تتراوح م

أحمد عوض

أجرت “المال” مقارنة بين السيارات التقليدية المدعومة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر، والسيارات الكهربائية المرتقب طرحها من حيث مصاريف التشغيل.

من جهته، أكد حسن الدسوقي، رئيس مجلس شركة درشال، الوكيل الحصري لسيارات DFM وDFLZ، أن السيارات الكهربائية ستساهم في تخفيض معدلات التشغيل بنسب تتراوح ما بين 38 و60 %، مقارنة بالفئات التي تعتمد على نظم التشغيل البنزين.

وتوقع أن تشهد معدلات الإقبال على الفئات الكهربائية ارتفاعا بنسب تصل إلى 30% بعد زيادة الوقود وارتفاع تكلفة التشغيل.

وبيّن أن اﻷتجاه السائد لدي مصنعي السيارات العالمية تحول إلي الفئات الكهربائية بهدف تخفيض معدلات الاستهلاك والحد من اﻷببعاثات.

وأضاف أن المدة الزمنية التي تستغرقها عملية شحن السيارات كهربائيا تتباين وفقًا لسعة أخراج الشواحن الكهربائية بمعدلات تتراوح ما بين 2.5 وات إلي 5 كيلو وات، بمعدل زمني يتراوح بين 30 دقيقة و 8 ساعات.

وتستعرض “المال” معدلات التوفير المحقق للمستهلك باستخدام السيارات الكهربائية بديلا للبنزين، وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة درشال:



معدل تشغيل السيارات “البنزين” لمسافات 250 كيلو الفئة مصاريف التشغيل / بالجنيه بنزين “80” 125 بنزين “92” 168 بنزين “95” 193