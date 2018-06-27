سيــارات

تفاصيل توفير يصل لـ 60 % للسيارات الكهربائية المرتقب طرحها

أحمد عوضأجرت "المال" مقارنة بين السيارات التقليدية المدعومة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر، والسيارات الكهربائية المرتقب طرحها من حيث مصاريف التشغيل.من جهته، أكد حسن الدسوقي، رئيس مجلس شركة درشال، الوكيل الحصري لسيارات DFM  وDFLZ، أن السيارات الكهربائية ستساهم في تخفيض معدلات التشغيل بنسب تتراوح م
8:49 م, الأربعاء, 27 يونيو 18 8:49 م, الأربعاء, 27 يونيو 18

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أحمد عوض

أجرت “المال” مقارنة بين السيارات التقليدية المدعومة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر، والسيارات الكهربائية المرتقب طرحها من حيث مصاريف التشغيل.

من جهته، أكد حسن الدسوقي، رئيس مجلس شركة درشال، الوكيل الحصري لسيارات DFM  وDFLZ، أن السيارات الكهربائية ستساهم في تخفيض معدلات التشغيل بنسب تتراوح ما بين 38 و60 %، مقارنة بالفئات التي تعتمد على نظم التشغيل البنزين.

وتوقع أن تشهد معدلات الإقبال على الفئات الكهربائية ارتفاعا بنسب تصل إلى 30% بعد زيادة الوقود وارتفاع تكلفة التشغيل.

وبيّن أن اﻷتجاه السائد لدي مصنعي السيارات العالمية تحول إلي الفئات الكهربائية بهدف تخفيض معدلات الاستهلاك والحد من اﻷببعاثات.

وأضاف أن المدة الزمنية التي تستغرقها عملية شحن السيارات كهربائيا تتباين وفقًا لسعة أخراج الشواحن الكهربائية بمعدلات تتراوح ما بين 2.5 وات إلي 5 كيلو وات، بمعدل زمني يتراوح بين 30 دقيقة و 8 ساعات.

وتستعرض “المال” معدلات التوفير المحقق للمستهلك باستخدام السيارات الكهربائية بديلا للبنزين، وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة درشال:

معدل تشغيل السيارات “البنزين”

لمسافات 250 كيلو

الفئة

مصاريف التشغيل / بالجنيه

بنزين “80”

125

بنزين “92”

168

بنزين “95”

193

معدل تشغيل السيارات الكهربائية لمسافات 250 كيلو

تتراوح ما بين 65 و75 جنيها

معدل التوفير

52 : 60 %

مقابل مصاريف تشغيل بنزين “80”

38 : 44 %

مقابل مصاريف تشغيل بنزين “92”

33 : 38 %

مقابل مصاريف تشغيل بنزين “95”

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