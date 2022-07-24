تفاصيل تنفيذ 2064 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية في مدينة السويس الجديدة

يجري العمل على قدم وساق داخل مدينة السويس الجديدة، لتنفيذ 2064 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.. ومشروعات بنية أساسية بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة..وطرح تنفيذ مبانٍ خدمية.

تفاصيل المبادرة الرئاسية بالسويس الجديدة

بدأت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية الجديدة العمل بالمنطقة العاجلة بمساحة 300 فدان ضمن المرحلة الأولى والتي تبلغ مساحتها 2000 فدان، وتشتمل على تنفيذ 86 عمارة ” سكن لكل المصريين ” تضم 2064 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها بمساحة 90م2 للوحدة، وذلك بموقع ٥٥ عمارة، وموقع 31 عمارة، وفقا لما أعلنته المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة.

وينفذ جهاز المدينة سوق تجارية وحضانة بموقع سكن لكل المصريين، وجارٍ طرح تنفيذ وحدة صحية، وجارٍ أيضاً تنفيذ أعمال المرافق ( طرق – مياه – صرف – كهرباء) للمنطقة العاجلة.

وبالنسبة للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، وجارٍ استكمال الأعمال المتبقية من البنية الأساسية (مياه – صرف – طرق – كهرباء)، ومشروع تنفيذ خزان التكديس سعة 8 آلاف م3 لتغذية مصانع وشركات المنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، ومشروع نقل مياه الصرف الصناعي المعالج ثنائياً من محطة المعالجة إلى شركات ومصانع المنطقة الصناعية بعتاقة ويتكون المشروع من محطة رفع وخط طرد قطر 700 مم وخزان تكديس سعة 10 آلاف م3، ومشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة وتشمل أعمال ( أسفلت – بردورات – إنترلوك ).

تجدر الإشارة إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم 316 لعام 2021، والمتضمن تخصيص مساحة 65 ألف فدان تقريباً لإقامة مجتمع عمراني جديد ” مدينة السويس الجديدة “، ويحُد مدينة السويس الجديدة شمالاً مدينة السويس القائمة على بعد 30 كم ومدينة الإسماعيلية، وجنوباً المنطقة لاقتصادية الخاصة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وغرباً العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 100كم تقريبا، وشرقاً خليج السويس، وتتميز المدينة بوقوعها بالقرب من عدة موانئ منها : ميناء الأدبية – ميناء العين السخنة – ميناء السويس، وتقع أيضا مدينة السويس الجديدة على محاور التنمية الإقليمية الهامة وهي ( السويس الغردقة – محور 30 يونيو )، وهي بالقرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد على 15 دقيقة، كما يضم مخطط المدينة أنشطة ( سكنية – صناعية – سياحية – صيد – تجارية – خدمية ).

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، والتي تضم عمارات سكنية تم البدء في تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين “، وأعمال المرافق بالمنطقة العاجلة للمدينة، واستكمال أعمال البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، والمباني الخدمية التي تم وجارٍ طرح تنفيذها.

أسامة سعد